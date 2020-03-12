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12 марта 2020, четверг, 06:30 292 Документ
Силовые структуры 2020-03-12T06:30:02+02:00
Українські Новини
Почти 90 тысяч: СБУ обнародовала данные о зарплате Баканова

Почти 90 тысяч: СБУ обнародовала данные о зарплате Баканова

Надежда Комендантова
СБУ, Зарплата, Иван Баканов, зарплаты чиновников, зарплаты силовиков, зарплаты в СБУ
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который придерживается поста, за февраль составила 87 399 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Баканова за январь составила такую же сумму.

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за декабрь 2019 года составила 87 399 гривен. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий. За ноябрь Баканов заработал 57,6 тыс. гривен.

Ранее Українські Новини писали, сколько получили силовики перед новым годом.

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