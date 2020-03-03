подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
ONLINE
3.03.20 14:30 Пресс-конференция: "Внедрение рынка земли - государственная измена"

  • Новости
  • Политика
  • Министр обороны в феврале заработал вдвое меньше, чем его заместители
03 марта 2020, вторник, 14:49 53
Политика 2020-03-03T14:50:39+02:00
Українські Новини
Министр обороны в феврале заработал вдвое меньше, чем его заместители

Министр обороны в феврале заработал вдвое меньше, чем его заместители

Надежда Комендантова
Зарплата, Минообороны, зарплата министра, Зарплаты министров, Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk
Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk

Заработная плата министра обороны Андрея Загороднюка за февраль составила 43 тыс. гривен, его заместителей - от 76 тыс. до 93 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Сумма начисленных министру в феврале средств составила 42 737 гривен, из которых 22 215 гривен - должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 4 443 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн -  4 443 гривны, выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, - 11 636 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 80 016 гривен (премия - 30 326 гривен), заместителей Анатолия Петренко - 92 813 гривен (премия - 21 875 гривен), Алексея Марценюка - 76 494 гривны (премия -28 678 гривен), Алины Фроловой - 79 908 гривен (премия - 21 980 гривен), Александра Полищука - 80 288 гривен (премия - 30 867 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список.

За 2018 год Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов, 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных.

Также сообщалось, что зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане.

Больше новостей о: Зарплата Минообороны зарплата министра Зарплаты министров Андрей Загороднюк

Зарплаты Кабмина привязали к средней зарплате по с...
Дубинский просит НАПК наказать Бородянского, "забы...
Военных утеплят и переобуют: Минобороны планирует ...
Украина полностью контролирует ситуацию на Донбасс...
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса
Черновецкий горсовет ограничит посещение мэрии из-за коронавируса
Новости
Министр обороны в феврале заработал вдвое меньше, чем его заместители 14:49
В Черновцах могут ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса в городе 14:45
На фоне вспышки коронавируса во Франции массово скупают роман "Чума" Камю 14:20
В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ 14:11
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США 12:00
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
Убийство Старицкого: полиция не провела следственный эксперимент из-за отсутствия Кожары дома 18:45
больше новостей
Приедет на высокую температуру: из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой" и врача
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok