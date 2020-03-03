Министр обороны в феврале заработал вдвое меньше, чем его заместители

Заработная плата министра обороны Андрея Загороднюка за февраль составила 43 тыс. гривен, его заместителей - от 76 тыс. до 93 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Сумма начисленных министру в феврале средств составила 42 737 гривен, из которых 22 215 гривен - должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 4 443 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 4 443 гривны, выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, - 11 636 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 80 016 гривен (премия - 30 326 гривен), заместителей Анатолия Петренко - 92 813 гривен (премия - 21 875 гривен), Алексея Марценюка - 76 494 гривны (премия -28 678 гривен), Алины Фроловой - 79 908 гривен (премия - 21 980 гривен), Александра Полищука - 80 288 гривен (премия - 30 867 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список.

За 2018 год Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов, 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных.

Также сообщалось, что зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане.