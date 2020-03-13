Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации

Зарплата исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой за февраль составила 63 030 гривен, в то время, как в январе Венедиктовой не выплатили должностной оклад, но начислили 24 тысяч гривен компенсации. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

В ответе указано, что Венедиктовой начислили денежную компенсацию в размере должностного оклада директора ГБР.

При этом, ГБР не уточняет, какую сумму Венедиктова получила "на руки".

Ответ на запрос Українських Новин.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.

Также 14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой и назначила на ее место депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина председателем комитета парламента по вопросам правовой политики.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Венедиктова подала иск в суд против издания "Украинская правда" и Центра противодействия коррупции о защите чести и достоинства.