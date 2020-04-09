Укрэксимбанк выплатил гонорар в полмиллиона гривен председателю набсовета

Государственный экспортно-импортный банк выплатил гонорары и другие выплаты в апреле председателю набсовета в размере 0,5 млн гривен и членам совета - по 0,4 млн гривен, в то время, как учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина.

Об этом свидетельствуют соответствующие декларации членов насбовета Укрэксимбанка, передают Українські Новини.

В частности, 2 апреля председатель набсовета Оляна Гордиенко получила 511 тыс. гривен, Сергей Коновец (независимый член набсовета) и Юрий Буца (представитель Кабмина в набсовете) по 432 тыс. гривен, Дмитрий Каплюк и Виктория Страхова получили по 393 тыс. гривен.

Декларации еще троих членов набсовета Укрэксимбанка пока еще не обнародованы.

Как сообщали Українські Новини, должностной оклад главы Национального банка Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.

Ранее сообщалось о том, что до карантина НБУ успел оштрафовать 3 банка на 4,4 млн. Укрэксимбанк оштрафован на 600 тыс. гривен.