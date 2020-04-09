подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
ONLINE
9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

09 апреля 2020, четверг, 14:02 348
Финансы 2020-04-09T14:03:20+03:00
Українські Новини
Укрэксимбанк выплатил гонорар в полмиллиона гривен председателю набсовета

Укрэксимбанк выплатил гонорар в полмиллиона гривен председателю набсовета

Елена Новикова
Зарплаты, Укрэксимбанк, декларации, Зарплаты за апрель, Предселатель набсовета
Укрэксимбанк. Фото: wikipedia.org
Укрэксимбанк. Фото: wikipedia.org

Государственный экспортно-импортный банк выплатил гонорары и другие выплаты в апреле председателю набсовета в размере 0,5 млн гривен и членам совета - по 0,4 млн гривен, в то время, как учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина.

Об этом свидетельствуют соответствующие декларации членов насбовета Укрэксимбанка, передают Українські Новини.

В частности, 2 апреля председатель набсовета Оляна Гордиенко получила 511 тыс. гривен, Сергей Коновец (независимый член набсовета) и Юрий Буца (представитель Кабмина в набсовете) по 432 тыс. гривен, Дмитрий Каплюк и Виктория Страхова получили по 393 тыс. гривен.

Декларации еще троих членов набсовета Укрэксимбанка пока еще не обнародованы.

Как сообщали Українські Новини, должностной оклад главы Национального банка Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.

Ранее сообщалось о том, что до карантина НБУ успел оштрафовать 3 банка на 4,4 млн. Укрэксимбанк оштрафован на 600 тыс. гривен.

Больше новостей о: Зарплаты Укрэксимбанк декларации Зарплаты за апрель Предселатель набсовета

В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Новости
Минздрав запустит онлайн-уроки по использованию аппаратов ИВЛ для врачей в регионах 14:29
В США водолазы нашли тело пропавшей внучки и правнука Кеннеди 14:26
Тесты на коронавирус не делают, чтобы сэкономить бензин и костюмы для врачей, - семейный врач из Киева 14:21
Пожар в Чернобыле. Фото: ГСЧС
Трава продолжает тлеть. Шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожар 14:20
Укрэксимбанк выплатил гонорар в полмиллиона гривен председателю набсовета 14:02
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд 15:58
На оккупированном Донбассе первая смерть от коронавируса: боевики отрицают 08:38
больше новостей
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко 10:37
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok