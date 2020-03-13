Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за февраль составила 177 072 гривны.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

По сравнению с январем оклад Холодницкого не изменился.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за январь составила 205 тыс. гривен, а в декабре - 212 тысяч.

Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил больше всего в январе.