Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за февраль составила 177 072 гривны. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин. Оклад прокурора составил 75 672 гривны. По сравнению с январем оклад Холодницкого не изменился. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов. Как сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за январь составила 205 тыс. гривен, а в декабре - 212 тысяч. Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил больше всего в январе.