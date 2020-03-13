подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
13 марта 2020, пятница, 06:45 198 Документ
Силовые структуры 2020-03-13T06:45:02+02:00
Українські Новини
Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль

Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль

Надежда Комендантова
Зарплата, Назар Холодницкий, САП, зарплаты чиновников
Холодницкий.
Холодницкий.

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за февраль составила 177 072 гривны.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

По сравнению с январем оклад Холодницкого не изменился.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за январь составила 205 тыс. гривен, а в декабре - 212 тысяч. 

Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил больше всего в январе.

Больше новостей о: Зарплата Назар Холодницкий САП зарплаты чиновников

Почти 90 тысяч: СБУ обнародовала данные о зарплате...
Рябошапка получил надбавки, премии и доплаты на 65...
Не существует никаких доказательств злоупотреблени...
Надбавки, премии и доплаты: кто из силовиков получ...
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса
Новости
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Украина "примеряет" карантин. Власть уже открыто пинают радикалы 07:00 Новости дня
Клименко за февраль получил более 80 тысяч гривен надбавок 07:00 Документ
Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль 06:45 Документ
У Шмыгаля нет жилья, у Малюськи - земли, а у Пристайко - шесть квартир: декларации Кабмина 06:30 Инфографика
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра 14:05
больше новостей
Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok