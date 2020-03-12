Рябошапка получил надбавки, премии и доплаты на 65 тыс. гривен в феврале

Заработная плата бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки за февраль составила 159 197 гривен, в то время, как в январе он заработал 180 672 гривны. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 93 648 гривен.

По сравнению с январем оклад генпрокурора не изменился.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Ответ на запрос Українських Новин.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплату генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, 5 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Верховная Рада выразила недоверие Рябошапке. За проект постановления №3154 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226. Выражение недоверия генеральному прокурору влечет его отставку.

Ранее Кабинет Министров повысил оклад генерального прокурора с 37 тыс. гривен до 93 648 гривен. При этом, оклад первого замгенпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя - 86 445 гривен.