подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 12:23 654 Документ
Силовые структуры 2020-03-12T14:00:04+02:00
Українські Новини
Рябошапка получил надбавки, премии и доплаты на 65 тыс. гривен в феврале

Рябошапка получил надбавки, премии и доплаты на 65 тыс. гривен в феврале

Елена Новикова
Зарплаты, генеральный прокурор, Руслан Рябошапка, зарплаты чиновников, Зарплаты за февраль
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Заработная плата бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки за февраль составила 159 197 гривен, в то время, как в январе он заработал 180 672 гривны. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 93 648 гривен.

По сравнению с январем оклад генпрокурора не изменился.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Ответ на запрос Українських Новин.Ответ на запрос Українських Новин.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплату генпрокурора.Ответ на запрос Українських Новин про зарплату генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, 5 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Верховная Рада выразила недоверие Рябошапке. За проект постановления №3154 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226. Выражение недоверия генеральному прокурору влечет его отставку.

Ранее Кабинет Министров повысил оклад генерального прокурора с 37 тыс. гривен до 93 648 гривен. При этом, оклад первого замгенпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя - 86 445 гривен.

Больше новостей о: Зарплаты генеральный прокурор Руслан Рябошапка зарплаты чиновников Зарплаты за февраль

Надбавки, премии и доплаты: кто из силовиков получ...
Несмотря на запрет, экс-генпрокурор Венесуэлы поки...
Прокурор Киева Юлдашев приступил к обязанностям...
Почти 90 тысяч: СБУ обнародовала данные о зарплате...
Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения
Коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши
Новости
В Польше случилась первая смерть от коронавируса: умерла женщина 14:36
Пробное ВНО перенесли на начало апреля из-за карантина 14:36
Group DF считает незаконным назначение Кабмином и.о. директора ЗТМК Лубенникова и обжалует его в суде 14:33
Нерезиденты с начала марта купили $160 млн, — НБУ 14:31
НБУ снизил учетную ставку до 10% 14:21
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok