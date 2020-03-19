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19 марта 2020, четверг, 10:12 571
Силовые структуры 2020-03-19T10:12:16+02:00
Українські Новини
Секретарь СНБО Данилов заработал в феврале в 5 раз больше оклада

Секретарь СНБО Данилов заработал в феврале в 5 раз больше оклада

Ольга Фандорина
Зарплата, СНБО, Алексей Данилов, зарплаты силовиков

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за февраль составила почти 88 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"За февраль 2020 года у секретаря СНБО А. Данилова должностной оклад составлял 17 100 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 591 гривну, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн - по 3 420 гривен, надбавка за интенсивность труда - 17 100 гривен, премия - 37 800 гривен, зарплата за время командировки - 4 716 гривен, индексация - 723 гривны. Всего начислено заработной платы - 87 870 гривен", - сказано в нем.

В то же время Данилову было выдано 70 735 гривен зарплаты за февраль, поскольку с начисленной суммы было выплачено более 17 тыс. гривен налогов и сборов.

Первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю за февраль было выдано больше - 86 775 гривен.

В свою очередь заместители Сергей Кривонос и Сергей Демедюк получили 72 482 и 70 732 гривны соответственно.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за январь составила почти 100 тыс. гривен. Эту сумму составляют по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 52,2 тыс. премии, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн, 755 гривен индексации.

Данилов занимает должность секретаря СНБО с 3 октября.

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