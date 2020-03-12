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12 марта 2020, четверг, 07:30 14 Инфографика
Силовые структуры 2020-03-12T07:30:02+02:00
Українські Новини
Надбавки, премии и доплаты: кто из силовиков получил больше всего в январе

Надбавки, премии и доплаты: кто из силовиков получил больше всего в январе

Елена Новикова
Зарплаты, Силовики, Арсен Аваков, Артем Сытник, Назар Холодницкий, Руслан Рябошапка, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Андрей Загороднюк, Алексей Данилов, Игорь Клименко, зарплаты чиновников, зарплаты за январь
Деньги
Деньги

В январе средняя зарплата украинцев уменьшилась на 12,5%. А о том, какую заработную плату в январе получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от декабрьских, расскажут Українські Новини.

Рейтинг силовиков по зарплатамРейтинг силовиков по зарплатам

Зарплата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за январь составила 205 775 гривен. Оклад прокурора составил 75 672 гривны, остальная сумма - надбавки, доплаты и премии.

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за январь составила 199 826 гривен. Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен,  доплата за выслугу лет - 34 524 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 11 508 гривен, доплата за ранг - 723 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 23 016 гривен, командировочные и отпускные - 14 974 гривны.

Зарплата генерального прокурора Руслана Рябошапки за январь составила 180 672 гривны. Оклад составил 93 648 тыс. гривен. Заработная плата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за январь составила почти 100 тыс. гривен. Эту сумму составляют по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 52,2 тыс. премии, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн, 755 гривен индексации.

Зарплата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за январь составила 87 399 гривен. Размер оклада Баканова не уточняется. Заработная плата указана с учетом надбавок и премий.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за январь составила 79 900 гривен. Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 23 100 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен.

Согласно данным, выложенным на сайте Кабмина, зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за январь составила 58 746 гривен.

Зарплата исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой за январь составила 24 022 гривны. В отчете ГБР указано, что Венедиктовой начислили денежную компенсацию согласно закону о ГБР. Вместе с тем, выплата денежных средств Венедиктовой в размере должностного оклада директора ГБР не осуществлялась.

Зарплата министра обороны Андрея Загороднюка (по данным на сайте Кабмина) за январь составила 23 161 гривна.

Зарплаты силовиков за январь и за декабрь:

 

Сумма за январь, грн

Сумма за декабрь, грн

Назар Холодницкий

205 775

211 717

Артем Сытник

199 826

170 176

Руслан Рябошапка

180 672

259 336

Алексей Данилов

99 935

98 135

Иван Баканов

87 399

87 399

Игорь Клименко

79 900

164 384

Арсен Аваков

58 746

85 865

Ирина Венедиктова

24 022

 

Андрей Загороднюк

23 161

97 191

Как сообщали Українські Новини, информация о заработной плате министра внутренних дел Арсена Авакова за декабрь от пресс-службы Кабмина и Министерства внутренних дел не соответствует друг другу.

Ранее сообщалось о том, что 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей обязанности директора Ирину Венедиктову.

Тем временем, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке.

Больше новостей о: Зарплаты Силовики Арсен Аваков Артем Сытник Назар Холодницкий Руслан Рябошапка Иван Баканов Ирина Венедиктова Андрей Загороднюк Алексей Данилов Игорь Клименко зарплаты чиновников зарплаты за январь

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