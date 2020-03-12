Надбавки, премии и доплаты: кто из силовиков получил больше всего в январе

В январе средняя зарплата украинцев уменьшилась на 12,5%. А о том, какую заработную плату в январе получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от декабрьских, расскажут Українські Новини.

Рейтинг силовиков по зарплатам

Зарплата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за январь составила 205 775 гривен. Оклад прокурора составил 75 672 гривны, остальная сумма - надбавки, доплаты и премии.

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за январь составила 199 826 гривен. Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен, доплата за выслугу лет - 34 524 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 11 508 гривен, доплата за ранг - 723 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 23 016 гривен, командировочные и отпускные - 14 974 гривны.

Зарплата генерального прокурора Руслана Рябошапки за январь составила 180 672 гривны. Оклад составил 93 648 тыс. гривен. Заработная плата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за январь составила почти 100 тыс. гривен. Эту сумму составляют по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 52,2 тыс. премии, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн, 755 гривен индексации.

Зарплата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за январь составила 87 399 гривен. Размер оклада Баканова не уточняется. Заработная плата указана с учетом надбавок и премий.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за январь составила 79 900 гривен. Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 23 100 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен.

Согласно данным, выложенным на сайте Кабмина, зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за январь составила 58 746 гривен.

Зарплата исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой за январь составила 24 022 гривны. В отчете ГБР указано, что Венедиктовой начислили денежную компенсацию согласно закону о ГБР. Вместе с тем, выплата денежных средств Венедиктовой в размере должностного оклада директора ГБР не осуществлялась.

Зарплата министра обороны Андрея Загороднюка (по данным на сайте Кабмина) за январь составила 23 161 гривна.

Зарплаты силовиков за январь и за декабрь:

Сумма за январь, грн Сумма за декабрь, грн Назар Холодницкий 205 775 211 717 Артем Сытник 199 826 170 176 Руслан Рябошапка 180 672 259 336 Алексей Данилов 99 935 98 135 Иван Баканов 87 399 87 399 Игорь Клименко 79 900 164 384 Арсен Аваков 58 746 85 865 Ирина Венедиктова 24 022 Андрей Загороднюк 23 161 97 191

Как сообщали Українські Новини, информация о заработной плате министра внутренних дел Арсена Авакова за декабрь от пресс-службы Кабмина и Министерства внутренних дел не соответствует друг другу.

Ранее сообщалось о том, что 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей обязанности директора Ирину Венедиктову.

Тем временем, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке.