Клименко за февраль получил более 80 тысяч гривен надбавок

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за февраль составила 121 435 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Клименко за январь составила 80 тыс. гривен, а в декабре - 164, 4 тыс. грн.

Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил больше всего в январе.