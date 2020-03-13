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13 марта 2020, пятница, 07:00 709 Документ
Силовые структуры 2020-03-13T07:00:02+02:00
Українські Новини
Клименко за февраль получил более 80 тысяч гривен надбавок

Клименко за февраль получил более 80 тысяч гривен надбавок

Надежда Комендантова
Нацполиция, Игорь Клименко, Нацполиция Киева, зарплаты чиновников, зарплаты силовиков
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за февраль составила 121 435 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Клименко за январь составила 80 тыс. гривен, а в декабре - 164, 4 тыс. грн.

Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил больше всего в январе.

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