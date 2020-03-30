Должностной оклад Авакова в феврале вырос более чем в три раза

Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Должностной оклад министра внутренних дел Арсена Авакова, который задекларировал более миллиона гривен зарплаты в МВД за прошлый год, в феврале (с 22 февраля) увеличился с 16 тыс. до 53,7 тыс. гривен, его заработная плата за февраль составила 61 тыс. гривен, его заместителей - от 52 тыс. до 62 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 99 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в феврале, составила 60 677 гривен, в том числе должностной оклад - 23 815 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 744 гривны, надбавка за интенсивность труда - 10 400 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 4 763 гривны, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 4 673 гривны, отпускные - 2 374 гривны, командировочные - 13 372 гривны.

Материальная помощь в декабре ему не начислялась.

Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, составила 49 001 гривну.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 61 914 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 52 125 гривен, Екатерины Павличенко - 55 367 гривен, Сергея Гончарова - 59 398 гривен, Антона Геращенко - 52 926 гривен, Александра Гогилашвили - 51 817 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая - 98 856 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта 2020 года Верховная Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел.

Также Аваков, который ранее прогнозировал жесткие меры ограничений из-за коронавируса, заявил, что, все те, кто говорят, что он готовит государственный переворот, чтобы стать президентом — идиоты.

Ранее Аваков показал живописные фото с зимнего отдыха в Италии.