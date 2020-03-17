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17 марта 2020, вторник, 13:49 102
Силовые структуры 2020-03-17T13:56:42+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову

Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову

Валерия Драгомирова
Генпрокурор, Назначение, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР

Об этом говорится в указе №90 от 17 марта, передают Українськi Новини.

Также указом №89 президент уволил Венедиктову с должности временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Венедиктова была депутатом Рады 9-го созыва и председателем комитета по вопросам правовой политики.

На досрочных выборах парламента была третьим номером в списке партии "Слуга народа".

Венедиктова - юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина.

Доктор юридических наук, профессор.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226. 

Кроме того, замгенпрокурора Виктор Чумак подал в отставку

5 марта Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

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