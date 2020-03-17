Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову

Президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР.

Об этом говорится в указе №90 от 17 марта, передают Українськi Новини.



Также указом №89 президент уволил Венедиктову с должности временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.



Венедиктова была депутатом Рады 9-го созыва и председателем комитета по вопросам правовой политики.



На досрочных выборах парламента была третьим номером в списке партии "Слуга народа".



Венедиктова - юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина.



Доктор юридических наук, профессор.



Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226.



Кроме того, замгенпрокурора Виктор Чумак подал в отставку.



5 марта Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.