Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову

Президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР. Об этом говорится в указе №90 от 17 марта, передают Українськi Новини.Также указом №89 президент уволил Венедиктову с должности временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.Венедиктова была депутатом Рады 9-го созыва и председателем комитета по вопросам правовой политики.На досрочных выборах парламента была третьим номером в списке партии "Слуга народа".Венедиктова - юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина.Доктор юридических наук, профессор.Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226. Кроме того, замгенпрокурора Виктор Чумак подал в отставку. 5 марта Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.