Зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина

Верховная Рада ограничила на время карантина, который могут продлить после 24 апреля, заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

За принятие в целом законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

Если в предыдущей редакции законопроекта, предусматривалось установить это ограничения только для работников бюджетных учреждений, то теперь туда добавлены народные депутаты, судьи, в том числе и КС, члены Высшего совета правосудия, ВККС, прокуроры, сотрудники НБУ.

Данные ограничения должны начать действовать в апреле и завершиться месяцем, в котором завершиться карантин.

Но при этом, под ограничения не попадает ряд видов помощи: по временной нетрудоспособности, на оздоровление, для решение социально-бытовых вопросов, а также оплата ежегодного отпуска.

Относительно руководителей, членов правлений и набсоветов госкомпаний, то в предыдущей редакции предлагалось поручить набсовету пересмотреть размер зарплат этих лиц на период карантина, то теперь предлагается установить это требование в виде прямой нормы.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.

13 апреля Верховная Рада приняла обновленный госбюджет-2020.

Зарплата руководителей госкомпаний и членов набсоветов во многих случаях составляет сотни тысяч гривен в месяц.