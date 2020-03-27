Кабмин сокращает расходы, но не так как надо, гривна снова поплыла

Правительство Шмыгаля наконец объявило о секвестре бюджета. Доходы падают – налоги платить нечем, таможня давно встала, а в долг никто не дает. Значит надо урезать расходы. Как бы не так, подумало правительство и увеличило дефицит - то есть, ничем не подтвержденные расходы. В итоге денег не хватит и кому будут платить – Шмыгаль с Зеленским будут решать в ручном режиме. В итоге дефицит раздули до 202 млрд грн. Это 8% бюджета.



МВД Авакова увеличит свой бюджет на 9 млрд. Что это, если не сигнал к построению полицейского государства? Аваков уже главный, кто тушит пожар коронавируса и балансировать его во власти похоже некому. Бюджет Рады и Президент – без изменений. Кабмин чуточку ужмется.



Кое-что порезать все же пришлось. Например, бюджет на местные выборы сократили вдвое. За эти деньги их все равно не проведут. И не понятно, что будет с карантином осенью. Избирательная кампания должна была стартовать уже летом. Судя по бюджету власти готовят перенос выборов. Здесь полная таблица, кому интересно покопаться в цифрах.



Существенно сократят культуру. Программы по молодежке – на 92%. Эти деньги получали в основном пронационалистические организации, прикормленные еще при Порошенко.

Про поддержку кино можно забыть. Из хорошего – наконец добьют Украинский культурный фонд, который создали под жену Порошенко с бюджетом в 700 млн грн. Зеленский закрыть его не решался, хотя жена Порошенко ушла из фонда в конце года из-за громкой медиа-кампании.

Фонд по сути дублировал функции Минкульта и раздавал деньги на странные проекты.



Зеленский записал сегодня новое антивирусное видео, в котором повторил вчерашнюю глупость Шмыгаля о прекращении пассажирских перевозок с 28 марта. Теперь совсем не ясно как они собираются не пускать граждан Украины домой вопреки прямой норме Конституции и профильного закона.



Тысячам застрявших заграницей наших сограждан Зеленский говорит, что их вернут потом, когда наша медицинская система будет готова к их обязательной изоляции. То есть – никогда. А те, кому посчастливилось вернуться до 28 марта заполонили страну и никакой самоизоляцией не занимаются. Самый яркий пример – бывший президент Порошенко. Он вернулся в Украину из Испании в ночь с 14 на 15 марта, когда уже был объявлен карантин. Вот видео как журналисты застукали его в аэропорту. После этого Порошенко уже дважды сходил в Раду, вместо того, чтобы сидеть в самоизоляции. А сегодня даже выступал перед журналистами без маски.

У Зеленского нет претензий к Порошенко. Он ему обещал на стадионе прошлой весной: "Я твой приговор". Но только осенью стало понятно, что приговор-то оправдательный!

Из забавного – Зеленский обещает не допустить роста цен на продукты. Раньше он обещал, что в аптеках будут маски и антисептики.



Гривна продержалась стабильной лишь 2 дня. Cегодня Нацбанку опять пришлось продавать валюту из резерва. Пока не много – $11 млрд. Курс – 28,1.



Неожиданный поворот в расследовании убийства бывшего директора Интера Старицкого. Он был застрелен в доме бывшего министра МИД Кожары в конце февраля. Его адвокат утверждает, что в убийстве созналась жена Старицкого. Вначале они все мирно выпивали, потом Старицкий взял пистолет Кожары, жена пыталась его отобрать, но что-то пошло не так. Полиция пока дело расследует и новую версию не комментирует.



Синоптики обещают 3 теплых весенних дня

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