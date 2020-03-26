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  • Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский
26 марта 2020, четверг, 18:58 172
Кабмин 2020-03-26T19:08:37+02:00
Українські Новини
Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский

Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский

Валерия Драгомирова
Кабмин, Продукты, Карантин, Видеообращение, рост цен, Владимир Зеленский

В то время, как цены на продукты подскочили в период карантина, Кабинет Министров готовит жесткие меры для недопущения роста цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Мы сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - сказал он.

Зеленский заверил, что власть понимает первоочередные потребности всех регионов, а Кабинет Министров работает над их удовлетворением.

"Часть решений уже приняты на предыдущих заседаниях, другая - будет решена сегодня. Речь не только о средствах индивидуальной защиты и медицинском оборудовании. Это и работа критически важных объектов в регионах, поддержка малого бизнеса на местах, бесперебойность социальных выплат населению, обеспечение весенней посевной кампании", - сообщил он.

Говоря о медоборудовании, Зеленский напомнил, что в ночь на 27 марта ожидается самолет из Южной Кореи, который должен доставить 100 тыс. тест-систем полимерно-цепной реакции (ПЦР), а 27 марта ожидается прибытие из Китая еще 100 тыс. ПЦР-тестов, около 200 тыс. специальных медицинских респираторов, защитных костюмов для врачей, аппаратов искусственной вентиляции легких, большого количества масок для аптек.

"После возвращения и отдыха экипажа самолет сразу вылетит в Китай за следующей партией. И дальнейшая доставка будет осуществляться именно в таком режиме", - сказал президент.

Также, по его словам, запущено производство многоразовых защитных костюмов, и уже до конца месяца будет готова первая партия.

"Сегодня в регионы Украины отправляет 10 тыс. защитных респираторов. Нами найдено более 5 млн одноразовых перчаток. Ночью их доставят в области, вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования. В каждую областную лабораторию распределены необходимые реагенты, для того чтобы осуществлять ПЦР-диагностику на местах", - сообщил он.

Кроме того, по словам Зеленского, лучшие украински вирусологи консультируют коллег из областных лабораторий, как в видеорежиме, так и непосредственно отправляясь в регионы.



Как сообщали Українські Новини, после полного закрытия границы, украинцев эвакуировать будут, но постепенно

Кроме того, Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников. 

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