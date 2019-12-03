Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда

Председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко заявила, что выделенные фонду 700 миллионов гривен - очень маленькая сумма. Об этом сообщает YouTube-канал "Pavlovsky News".

"Поверьте мне, что по сравнению с другими странами, это очень маленькая сумма, которая должна выделяться на поддержку культуры и искусства в стране, которая хочет быть независимой, которая хочет гордиться своим культурным национальным наследием, и которая действительно хочет делать тот национальный продукт, который воспитывает поколения на будущее, и поэтому, честно говоря, говорить и давать какую-то оценку о выделении средств я бы не рекомендовала", - сказала она.

Также, по словам Марины Порошенко, она покинет должность председателя, когда пройдет 4 года с момента назначения.

"У нас в законе о Украинском культурном фонде председатель наблюдательного совета избирается на 4 года. Однократно. Больше я не могу переизбираться", - резюмировала Порошенко.



Как сообщали Українські Новини, Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен.



Кроме того, Бородянский похвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде" .