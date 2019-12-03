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  • Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда
03 декабря 2019, вторник, 21:15 470
Политика 2019-12-03T21:15:01+02:00
Українські Новини
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда

Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда

Украинский культурный фонд, Госбюджет, Марина Порошенко
Марина Порошенко
Марина Порошенко

Председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко заявила, что выделенные фонду 700 миллионов гривен - очень маленькая сумма. Об этом сообщает YouTube-канал "Pavlovsky News".

"Поверьте мне, что по сравнению с другими странами, это очень маленькая сумма, которая должна выделяться на поддержку культуры и искусства в стране, которая хочет быть независимой, которая хочет гордиться своим культурным национальным наследием, и которая действительно хочет делать тот национальный продукт, который воспитывает поколения на будущее, и поэтому, честно говоря, говорить и давать какую-то оценку о выделении средств я бы не рекомендовала", - сказала она.

Также, по словам Марины Порошенко, она покинет должность председателя, когда пройдет 4 года с момента назначения.

"У нас в законе о Украинском культурном фонде председатель наблюдательного совета избирается на 4 года. Однократно. Больше я не могу переизбираться", - резюмировала Порошенко. 


Как сообщали Українські Новини, Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен. 

Кроме того, Бородянский похвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде" .

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