Кабмин предварительно хочет увеличить дефицит госбюджета почти до 8%

В то время, как Дмитрий Разумков сообщил, что проект изменений Кабмина в госбюджет-2020 не является окончательным, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют материалы, которые есть в распоряжении Українських Новин.

Согласно материалам, дефицит госбюджета в текущем году увеличится почти в 4 раза или на 202 млрд гривен до почти 8%.

Кроме того, правительство предварительно предлагает отказаться от заложенной в государственном бюджете на текущий год поддержки проектов Государственного фонда регионального развития; сократить расходы госбюджета на проведение земреформы на 33% до 51 млн гривен в 2020 году; сократить финансирование местных выборов в 2020 с 2,2 млрд до 1,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предварительно хочет сократить расходы из государственного бюджета на строительство дорог, поддержку аграриев, сферы образования и кино. Кроме того, Кабмин хочет урезать расходы на субсидии на 8 млрд гривен.