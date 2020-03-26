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26 марта 2020, четверг, 14:41 3477 Документ
Кабмин 2020-03-26T14:48:29+02:00
Українські Новини
Кабмин предварительно хочет увеличить дефицит госбюджета почти до 8%

Кабмин предварительно хочет увеличить дефицит госбюджета почти до 8%

Елена Новикова
Кабмин, Верховная Рада, Госбюджет, Дефицит госбюджета, Государственный бюджет Украины, Госбюджет-2020
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

В то время, как Дмитрий Разумков сообщил, что проект изменений Кабмина в госбюджет-2020 не является окончательным, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют материалы, которые есть в распоряжении Українських Новин.

Согласно материалам, дефицит госбюджета в текущем году увеличится почти в 4 раза или на 202 млрд гривен до почти 8%.

Кроме того, правительство предварительно предлагает отказаться от заложенной в государственном бюджете на текущий год поддержки проектов Государственного фонда регионального развития; сократить расходы госбюджета на проведение земреформы на 33% до 51 млн гривен в 2020 году; сократить финансирование местных выборов в 2020 с 2,2 млрд до 1,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предварительно хочет сократить расходы из государственного бюджета на строительство дорог, поддержку аграриев, сферы образования и кино. Кроме того, Кабмин хочет урезать расходы на субсидии на 8 млрд гривен.

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