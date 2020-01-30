Минкульт выделил националистам половину бюджета на молодежные организации

Министерство культуры распределило деньги на молодежные и детские организациии и почти половину бюджетных средств получили ультраправые и националисты, информирует портал strana.ua.

28 января состоялось заседание конкурсной комиссии при Министерстве культуры, молодежи и спорта, которая распределяла 20 млн гривен из бюджета среди 165 проектов молодежных и детских общественных организаций.

В результате конкурса средства были распределены в пользу организаций националистической ("национал-патриотической") направленности, включая и ультраправых радикалов.

Эти организации получили от профильного министерства в общей сложности около 8 млн грн (почти половина из всех выделяемых бюджетных средств).

Информация о победителях и суммах бюджетного финансирования уже опубликована на сайте Минкультуры, молодежи и спорта, но приказ ещё должен подписать министр Владимир Бородянский.

В результате конкурса бюджетные средства получило, в частности, юридическое лицо из пула ультраправой группировки "С14" - организация "Образовательная ассамблея" (сооснователь - руководитель С14 Евгений Карась). В очереди на финансирование стоит "Национальный центр правозащиты", который возглавляет Денис Полищук, соратник Карася по С14, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. В рейтинге проектов он занял 83 место, но напротив проекта сумма финансирования пока не указана.

Также были профинансированы проекты и других националистических организаций. Среди наиболее известных: СУМ (Союз Украинской Молодежи) в Украине, "Молодой Народный Рух", "Молодежный Националистический Конгресс", "Сокол свободы" и т.п.

Эти и другие близкие по своей идеологической и политической направленности организации ранее уже получали бюджетное финансирование от Министерства культуры, молодежи и спорта. В том числе в рамках другого конкурса -проектов национально-патриотического воспитания на 2020-й год, который проходил в конце декабря 2019-го года.

Оставшуюся часть бюджетного финансирования получили различные молодежные организации, часть из которых возглавляется или связана с чиновниками и народными депутатами, в том числе и из "Слуги народа".

Например, организация "Совість і надія України" (возглавлял нардеп Владимир Крейденко, "Слуга Народа"), "Національний альянс" (основатель - нардеп Игорь Гузь, ранее состоял в "Народном фронте"). При этом многие из данных организаций или аффилированных с ними структур уже получают госденьги по статье национально-патриотическое воспитание, а также напрямую из государственного и местных бюджетов - под их деятельность.

Эту информацию репортерам подтвердила одна из организаций, которая участвовала в конкурсе - Студреспублика (ей в финансировании отказали).

"Большинство, т.е. контроль в конкурсной комиссии, утвержденной приказом министра Бородянского, - у чиновников этого министерства, депутатов и представителей националистических организаций, без чьих "объективных" оценок обеспечить такой результат было бы невозможно", - считают в Студреспублике.

Максимальная сумма, на которую может претендовать общественная организация для проведения одного проекта - 500 тысяч гривен, но одна организация может подавать на конкурс несколько проектов. Правда, как правило, финансируют их не на полную заявленную организацией сумму.

"Интересно, что YouTube-трансляция заседания конкурсной комиссии, как это привычно было раньше, в режиме онлайн не проводилась - под смешным, особенно для органа власти, призванного работать с молодежью, предлогом, что будто бы не было интернета. Точнее, трансляция сначала началась, а потом отключилась. Уже постфактум куски записи заседания добавили на канал Министерства", - сообщили репортерам в Студреспублике.

У организаций-участниц есть неделя на обжалование результатов.

По информации репортеров, ряд организаций, среди которых и Студреспублика, готовят запрос на руководство министерства и государства на пересмотр результатов конкурса (юридически - это, по их мнению, несложно). Они считают, что конкурс проектов молодежных и детских общественных организаций был проведен с нарушениями закона и был идеологически ангажированным.