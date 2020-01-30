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30 января 2020, четверг, 08:25 66
Общество 2020-01-30T08:25:01+02:00
Українські Новини
Минкульт выделил националистам половину бюджета на молодежные организации

Минкульт выделил националистам половину бюджета на молодежные организации

Татьяна Зотова
Минкультуры Украины, Бюджет, Националисты, Финансирование, Владимир Бородянский
Националисты получили около половины бюджета молодежных организаций от Минкульта. Фото: Flickr
Националисты получили около половины бюджета молодежных организаций от Минкульта. Фото: Flickr

Министерство культуры распределило деньги на молодежные и детские организациии и почти половину бюджетных средств получили ультраправые и националисты, информирует портал strana.ua.

28 января состоялось заседание конкурсной комиссии при Министерстве культуры, молодежи и спорта, которая распределяла 20 млн гривен из бюджета среди 165 проектов молодежных и детских общественных организаций.

В результате конкурса средства были распределены в пользу организаций националистической ("национал-патриотической") направленности, включая и ультраправых радикалов.

Эти организации получили от профильного министерства в общей сложности около 8 млн грн (почти половина из всех выделяемых бюджетных средств).

Информация о победителях и суммах бюджетного финансирования уже опубликована на сайте Минкультуры, молодежи и спорта, но приказ ещё должен подписать министр Владимир Бородянский.

В результате конкурса бюджетные средства получило, в частности, юридическое лицо из пула ультраправой группировки "С14" - организация "Образовательная ассамблея" (сооснователь - руководитель С14 Евгений Карась). В очереди на финансирование стоит "Национальный центр правозащиты", который возглавляет Денис Полищук, соратник Карася по С14, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. В рейтинге проектов он занял 83 место, но напротив проекта сумма финансирования пока не указана.

Также были профинансированы проекты и других националистических организаций. Среди наиболее известных: СУМ (Союз Украинской Молодежи) в Украине, "Молодой Народный Рух", "Молодежный Националистический Конгресс", "Сокол свободы" и т.п.

Эти и другие близкие по своей идеологической и политической направленности организации ранее уже получали бюджетное финансирование от Министерства культуры, молодежи и спорта. В том числе в рамках другого конкурса -проектов национально-патриотического воспитания на 2020-й год, который проходил в конце декабря 2019-го года.

Оставшуюся часть бюджетного финансирования получили различные молодежные организации, часть из которых возглавляется или связана с чиновниками и народными депутатами, в том числе и из "Слуги народа".

Например, организация "Совість і надія України" (возглавлял нардеп Владимир Крейденко, "Слуга Народа"), "Національний альянс" (основатель - нардеп Игорь Гузь, ранее состоял в "Народном фронте"). При этом многие из данных организаций или аффилированных с ними структур уже получают госденьги по статье национально-патриотическое воспитание, а также напрямую из государственного и местных бюджетов - под их деятельность.

Эту информацию репортерам подтвердила одна из организаций, которая участвовала в конкурсе - Студреспублика (ей в финансировании отказали).

"Большинство, т.е. контроль в конкурсной комиссии, утвержденной приказом министра Бородянского, - у чиновников этого министерства, депутатов и представителей националистических организаций, без чьих "объективных" оценок обеспечить такой результат было бы невозможно", - считают в Студреспублике.

Максимальная сумма, на которую может претендовать общественная организация для проведения одного проекта - 500 тысяч гривен, но одна организация может подавать на конкурс несколько проектов. Правда, как правило, финансируют их не на полную заявленную организацией сумму.

"Интересно, что YouTube-трансляция заседания конкурсной комиссии, как это привычно было раньше, в режиме онлайн не проводилась - под смешным, особенно для органа власти, призванного работать с молодежью, предлогом, что будто бы не было интернета. Точнее, трансляция сначала началась, а потом отключилась. Уже постфактум куски записи заседания добавили на канал Министерства", - сообщили репортерам в Студреспублике.

У организаций-участниц есть неделя на обжалование результатов.

По информации репортеров, ряд организаций, среди которых и Студреспублика, готовят запрос на руководство министерства и государства на пересмотр результатов конкурса (юридически - это, по их мнению, несложно). Они считают, что конкурс проектов молодежных и детских общественных организаций был проведен с нарушениями закона и был идеологически ангажированным.

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