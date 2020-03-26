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26 марта 2020, четверг, 21:00 157
Общество 2020-03-26T21:00:01+02:00
Українські Новини
Ночью морозы, а днем весеннее тепло: синоптики рассказали о резких перепадах температур

Ночью морозы, а днем весеннее тепло: синоптики рассказали о резких перепадах температур

Анна Рудык
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Весна. Фото: facebook.com/rusevivan
Весна. Фото: facebook.com/rusevivan

27 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +9…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +9…+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +9…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +11…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Также  народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

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