Ночью морозы, а днем весеннее тепло: синоптики рассказали о резких перепадах температур

27 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +12…+14 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +9…+17 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +10…+12 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +11…+13 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +9…+15 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +9…+17 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +11…+17 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +11…+17 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+16 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +13…+15 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае. Также народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.