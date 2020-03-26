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26 марта 2020, четверг, 19:48 1125
Экономика 2020-03-26T19:49:16+02:00
Українські Новини
НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн

НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн

Валерия Драгомирова
НБУ, Межбанк, Доллары, Продажа валюты
Валюта
Валюта

Национальный банк, который впервые начал покупать валюту на межбанке,  продал на межбанковском валютном рынке в четверг 11 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Сегодня Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке немного меньше 11 млн долларов. Это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня", - говорится в нем.

В целом, как полагают в НБУ, рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта.

Большинство сделок сегодня заключалась в диапазоне 28,05-28,20 UAH/USD.

Международные резервы Украины сейчас составляют около 25 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 10 по 23 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 2 069,6 млн долларов для удержания курса гривны.

24 и 25 марта НБУ не продавал валюту.

Также НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Кроме того, НБУ намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта. 

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