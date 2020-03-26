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26 марта 2020, четверг, 19:01 31
Общество 2020-03-26T19:07:42+02:00
Українські Новини
После полного закрытия границы, украинцев эвакуировать будут, но постепенно, — Зеленский

После полного закрытия границы, украинцев эвакуировать будут, но постепенно, — Зеленский

Кира Молчанова
Эвакуация, закрытие границы, Владимир Зеленский, Коронавирус в мире, Украинцы за границей
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский. Скриншот видеообращения

Тех украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует настоящее и вызовы будущего. Именно поэтому, до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призывал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделали это самостоятельно. Других, а это более 80 тыс. украинцев, мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны", - сказал он.

 Зеленский заверил, что о тех, кто не сможет вернуться до 28 марта, позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за рубежом.

"Ни об одном украинце, который останется за границей, никто не забудет. Мы постепенно будем возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы для вашей обязательной изоляции", - сказал Президент.

 Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, введенный накануне режим чрезвычайной ситуации не может быть основанием для правоохранителей следить за перемещением граждан.

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