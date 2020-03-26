Порошенко снова пришел в Раду, хотя должен сидеть в самоизоляции после возвращения из Испании

Бывший Президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко (фракция "Европейская солидарность") после возвращения из Испании, где продолжается эпидемия коронавируса Covid-19, не соблюдает требования самоизоляции, а продолжает посещать пленарные заседания парламента без защитной маски.

Об этом свидетельствует видеозапись выступления Порошенко после заседания Рады, размещенная на его странице в социальной сети Facebook.

Отметим, несмотря на то, что Порошенко недавно вернулся из Испании, где продолжается эпидемия коронавируса, бывший Президент не только не соблюдает требования самоизоляции, но и выступал перед журналистами без маски. Хотя присутствующие журналисты использовали защитные маски для лица.

18 марта Президент Украины Владимир Зеленский одобрил введение штрафа до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

А именно, за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится административный штраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен), для должностных лиц - 2-10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тыс. гривен).

Закон также усиливает уголовную ответственность за нарушение норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

В частности такой штраф увеличивается со 100 необлагаемых минимумов до 1-3 тыс. необлагаемых минимумов (с 1,7 тыс. гривен до 17-51 тыс. гривен). Наказание за подобное правонарушение, которые повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия, сохраняется в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, 17 марта Рада приняла закон №3219 о борьбе с распостранением коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, 17 марта Порошенко после возвращения из Испании пришел на заседание Рады без маски.

Порошенко в ночь с 14 на 15 марта прилетел в Киев из Испании. Бывший Президент успел вернуться в страну до закрытия границы в полночь 17 марта, и его не отправили в обсервацию.