Жена Порошенко Марина увольняется с должности главы Украинского культурного фонда

Жена бывшего Президента Петра Порошенко Марина подала заявление об увольнении с должности председателя Украинского культурного фонда.

Об этом говорится в заявлении Порошенко от 16 декабря, опубликованном пресс-службой партии "Европейская солидарность", а также в ее видеообращении, передают Українськi Новини.

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины на Наблюдательным совет Украинского Культурного Фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом Президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", - цитирует Порошенко партия.

В заявлении значится, что Порошенко считает это предложение политически мотивированным, а также заявляет, что оно не имеет ничего общего с оценкой результатов работы Фонда.

"Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний Президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост - тоже не буду. У меня есть честь", - отметила Порошенко.

Она добавила, что при таких обстоятельствах не видит смысла оставаться на должности председателя.

Как сообщалось ранее, в самый разгар президентских выборов - 9 января 2019 года - министр культуры Евгений Нищук по представлению Наблюдательного совета Фонда назначил председателем Украинского культурного фонда жену Президента Петра Порошенко Марину. На нужды и программы фонда из бюджета было выделено 700 млн гривен.

Позднее новый министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский публично похвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде".

Вопрос об отставке назначенной во время президентских выборов главой Украинского культурного фонда, который ежегодно распределяет из госбюджета 700 млн гривен, жены бывшего Президента Марины Порошенко не выносился на рассмотрение Наблюдательного совета УКФ.

Украинскому культурному фонду на 2020 год было предусмотрено сохранение бюджетного финансирования на уровне 700 млн гривен.

А сама Марина Порошенко заявила, что намерена пребывать на посту всю каденцию – до января 2023 года. А также высказала мнение, что выделенные фонду 700 млн гривен - очень маленькая сумма.