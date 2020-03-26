подписаться на рассылку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
26 марта 2020, четверг, 18:04 2182
Судебная власть 2020-03-26T18:15:02+02:00
Українські Новини
Жена экс-министра иностранных дел созналась в случайном убийстве Старицкого, - адвокат

Жена экс-министра иностранных дел созналась в случайном убийстве Старицкого, - адвокат

Ярина Вацяк
Леонид Кожара, Сергей Старицкий, Марина Козерод
Старицкий. Фото: facebook.com/sergei.staritsky
Старицкий. Фото: facebook.com/sergei.staritsky

Жена бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары Марина Козерод созналась в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

Об этом сообщил адвокат Кожары на заседании, передают Українськi Новини.

Адвокат сообщил, что 25 марта Козерод подала заявление о признании в совершении уголовного преступления - казуса (невиновное причинение вреда).

Он отметил, что во время проведения следственного эксперимента в доме супругов Кожар 4 марта Козерод не была допрошена и не принимала участия в следственном эксперименте.

В противном случае, по словам адвоката, она бы могла сообщить об обстоятельствах получения ранения Старицким.

Далее адвокат зачитал заявления Козерод, в котором, в частности, было указано, что Кожара со Старицким были друзьями и вместе употребляли алкогольные напитки в день смерти Старицкого.

"В правой руке Старицкого я увидела пистолет. В это время мой муж находился на втором этаже дома", - зачитал адвокат часть пояснений Козерод, изложенных в заявлении.

Далее он отказался зачитывать текст заявления и сказал, что перескажет кратко.

"Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет у Старицкого",- резюмировал он.

Прокуратура, в свою очередь, сообщила, что правоохранители еще не получили это заявление.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в убийстве Старицкого и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса.

Тем временем полиция не провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары 

Больше новостей о: Леонид Кожара Сергей Старицкий Марина Козерод

Из 25 заболевших коронавирусом в Киевской области больше всего жителей Обуховского района
В Черниговской области предварительно установлен первый случай заражения коронавирусом
Новости
Зеленский призвал Раду принимать важные законы, а церкви - проводить богослужения онлайн 19:17
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:02
После полного закрытия границы, украинцев эвакуировать будут, но постепенно, — Зеленский 19:02
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский 18:58
Южная Корея намерена открыть границы для врачей и ученых несмотря на карантин 18:52
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
больше новостей
Жена экс-министра иностранных дел созналась в случайном убийстве Старицкого, - адвокат
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok