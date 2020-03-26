Жена экс-министра иностранных дел созналась в случайном убийстве Старицкого, - адвокат

Жена бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары Марина Козерод созналась в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

Об этом сообщил адвокат Кожары на заседании, передают Українськi Новини.

Адвокат сообщил, что 25 марта Козерод подала заявление о признании в совершении уголовного преступления - казуса (невиновное причинение вреда).

Он отметил, что во время проведения следственного эксперимента в доме супругов Кожар 4 марта Козерод не была допрошена и не принимала участия в следственном эксперименте.

В противном случае, по словам адвоката, она бы могла сообщить об обстоятельствах получения ранения Старицким.

Далее адвокат зачитал заявления Козерод, в котором, в частности, было указано, что Кожара со Старицким были друзьями и вместе употребляли алкогольные напитки в день смерти Старицкого.

"В правой руке Старицкого я увидела пистолет. В это время мой муж находился на втором этаже дома", - зачитал адвокат часть пояснений Козерод, изложенных в заявлении.

Далее он отказался зачитывать текст заявления и сказал, что перескажет кратко.

"Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет у Старицкого",- резюмировал он.

Прокуратура, в свою очередь, сообщила, что правоохранители еще не получили это заявление.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в убийстве Старицкого и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса.

Тем временем полиция не провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары