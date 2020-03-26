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26 марта 2020, четверг, 20:12 218
Кабмин 2020-03-26T20:22:38+02:00
Українські Новини
Финансирование секретариата правительства Кабмин предлагает урезать на 1,4 млрд гривен

Финансирование секретариата правительства Кабмин предлагает урезать на 1,4 млрд гривен

Ярина Вацяк
Кабмин, Верховная Рада, Финансирование, секретариат правительства
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование секретариата правительства на 1,4 млрд гривен с 3,6 млрд до 2,2 млрд, в то время, как предлагает также уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которого располагают Українськi Новини.

В принятом парламентом 14 ноября госбюджете на 2020 год предусматривалось финансирование секретариата Кабмина в размере 3,608 млрд гривен.

В предложенных изменениях расходы на аппарат правительства предлагается сократить на 1,4 млрд гривен и установить в размере 2,223 млрд гривен.

При этом обеспечение аппарата парламента предлагается уменьшить на 48,3 млн гривен с 2,037 млрд до 1,989 млрд гривен.

А обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента предлагается сократить на 11 млн гривен с 916,2 млн гривен до 905,2 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин сокращает вполовину расходы Минкультуры - под нож пойдут Госкино, фонд культуры и "молодежка".

Также Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен, которые ранее планировали повысить из-за карантина.

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