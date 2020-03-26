Финансирование секретариата правительства Кабмин предлагает урезать на 1,4 млрд гривен

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование секретариата правительства на 1,4 млрд гривен с 3,6 млрд до 2,2 млрд, в то время, как предлагает также уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которого располагают Українськi Новини.

В принятом парламентом 14 ноября госбюджете на 2020 год предусматривалось финансирование секретариата Кабмина в размере 3,608 млрд гривен.

В предложенных изменениях расходы на аппарат правительства предлагается сократить на 1,4 млрд гривен и установить в размере 2,223 млрд гривен.

При этом обеспечение аппарата парламента предлагается уменьшить на 48,3 млн гривен с 2,037 млрд до 1,989 млрд гривен.

А обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента предлагается сократить на 11 млн гривен с 916,2 млн гривен до 905,2 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин сокращает вполовину расходы Минкультуры - под нож пойдут Госкино, фонд культуры и "молодежка".

Также Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен, которые ранее планировали повысить из-за карантина.