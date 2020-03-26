Кабмин сокращает вполовину расходы Минкультуры - под нож пойдут Госкино, фонд культуры и "молодежка"

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде уменьшить финансирование Министерства культуры, молодежи и спорта Украины (МКМС), а также предлагает уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Об этом написал бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который отказался работать в новом правительстве из-за разделения министерства, на своей странице в Facebook.

"Сокращение расходов на гуманитарную сферу - 13,4 млрд гривен (МКМС + МОН). Расходы на сферы МКМС уменьшаются на 6,4 млрд гривен или на 41%. Финансирование спорта (без учета Олимпиады) сокращается на 43%", - написал он.

Бородянский также отметил, что в предложении Кабмина также на 100% сокращаются все программы Украинского культурного фонда, Украинского института книги, Госкино, Гостуризма, останавливается строительство музея Голодомора, музея Небесной Сотни, не создается музей современного искусства.

Документ: facebook.com/Borodyanskiy.Volodymyr

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен, которые ранее планировали повысить из-за карантина.