Порошенко вернулся из Испании, но на карантин его не отправили

Петр Порошенко в ночь с 14 на 15 марта прилетел в Киев из Испании. Бывший президент успел вернуться в страну до закрытия границы в полночь 17 марта, и его не отправили в обсервацию. Его стретили около Зала официальных делегаций журналисты "Страны".

Экс-президент ел за руль Мерседеса и уехал. При этом его сын Михаил был в маске. Судя по тому, что он с семьей свободно вышел из терминала, на карантин его не отправили.

Возле Зала официальных делегаций его встречал корреспондент "Страны", у которого состоялся с Порошенко такой диалог.

Корреспондент "Страны: "Почему вы в ГБР на допрос не приехали?"

Порошенко: "До свидания".

Корреспондент "Страны": "Почему вы уезжали из Украины?"

Порошенко: "Вы должны прекратить работать на страну-агрессора".

Корреспондент "Страны": "Мы не работаем на страну-агрессора. Мы хотим задать несколько вопросов..."

Впрочем, ни на один из наших вопросов он не ответил, сел за руль Мерседеса и уехал в сопровождении охранников, которые во время осуществления видеосъемки толкались и говорили, что улица - "это сейчас охраняемая территория".

Вместе с экс-президентом прилетели трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Все они были в масках

В столицу Украины он прибыл на борту Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM (на фото выше) с австрийской регистраций. Это легкий двухмоторный самолет бизнес-класса с салоном в полный рост.

Порошенко заказал чартерный рейс, который, по данным наших источников, обошелся ему в 28 тысяч евро.

анее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Тем временем в Украине выделят 100 миллионов гривен на товары, работы и услуги по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и Українські Новини писали, в каких больницах можно бесплатно провериться на наличие COVID19. Тест-системы доступны в 7 больницах.