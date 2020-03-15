подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
15 марта 2020, воскресенье, 09:44 26
Политика 2020-03-15T09:44:45+02:00
Українські Новини
Порошенко вернулся из Испании, но на карантин его не отправили

Порошенко вернулся из Испании, но на карантин его не отправили

Ольга Фандорина
Испания, Карантин, Коронавирус, Петр Порошенко

Петр Порошенко в ночь с 14 на 15 марта прилетел в Киев из Испании. Бывший президент успел вернуться в страну до закрытия границы в полночь 17 марта, и его не отправили в обсервацию. Его стретили около Зала официальных делегаций журналисты "Страны".

Экс-президент ел за руль Мерседеса и уехал. При этом его сын Михаил был в маске. Судя по тому, что он с семьей свободно вышел из терминала, на карантин его не отправили.

Возле Зала официальных делегаций его встречал корреспондент "Страны", у которого состоялся с Порошенко такой диалог. 

Корреспондент "Страны: "Почему вы в ГБР на допрос не приехали?"

Порошенко: "До свидания". 

Корреспондент "Страны": "Почему вы уезжали из Украины?"

Порошенко: "Вы должны прекратить работать на страну-агрессора". 

Корреспондент "Страны": "Мы не работаем на страну-агрессора. Мы хотим задать несколько вопросов..."

Впрочем, ни на один из наших вопросов он не ответил, сел за руль Мерседеса и уехал в сопровождении охранников, которые во время осуществления видеосъемки толкались и говорили, что улица - "это сейчас охраняемая территория". 

Вместе с экс-президентом прилетели трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Все они были в масках

В столицу Украины он прибыл на борту Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM (на фото выше) с австрийской регистраций. Это легкий двухмоторный самолет бизнес-класса с салоном в полный рост. 

Порошенко заказал чартерный рейс, который, по данным наших источников, обошелся ему в 28 тысяч евро. 

анее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Больше новостей о: Испания Карантин Коронавирус Петр Порошенко

Полный список закрытых пунктов перехода границы
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены
Новости
Порошенко вернулся из Испании, но на карантин его не отправили 09:44
В округе №179 Харьковской области проходят выборы депутата Рады: участки открылись вовремя 09:23
Коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек. Данные на 15 марта 09:10
В МОЗ поступило 15 подозрений на коронавирус в Украине 08:55
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Онлайн-трансляции богослужений и дистанция в 1,5 м. Минздрав дал рекомендации для религиозных организаций 07:40
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Марш добровольцев. Фото: Информатор
В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция 12:53 Дополнено
больше новостей
Как вернуться домой и куда еще можно выехать: вся информация от таможни
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok