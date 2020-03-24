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24 марта 2020, вторник, 07:00 40
Политика 2020-03-24T07:00:02+02:00
Українські Новини
Как "железный занавес" - туристов не выпускают, а к Зеленскому не пускают

Как "железный занавес" - туристов не выпускают, а к Зеленскому не пускают

Ярина Вацяк
Продукты, АТБ, закрытие границы, Владимир Зеленский, Офис президента, Главное за день, коронавирус в Украине, карантин в Украине

Киев перехватил у Черновцов лидерство по количеству заболевших коронавирусом. Теперь в столице таких 28 человек. За сутки подтвердилось еще 4 случая - двое были заграницей, еще двое - контактировали с заболевшими родственниками.

 
Крупнейшая торговая сеть АТБ поднимает цены. Говорит не из-за карантина, а поставщики подняли.
Масок в аптеках по-прежнему нет, а вот топливо может подешеветь на пару гривен из-за падения цен на нефть
 
Сегодня ночью в Украину привезли из Китая 400 тыс экспресс-тестов, а также маски, дезинфектор и другое противовирусное оборудование
Тесты развозят по регионам, так что количество тестируемых неминуемо вырастет, а с ним и количество заболевших.
Зеленский записал новое видеообращение к прибытию самолета.
 
Правда в экспресс-тестах есть "зрада". Они меряют антитела в крови, что может свидетельствовать о к-вирусе. Но для подтверждения нужны другие тесты ПЦР (Полимеразной цепной реакции). Они тоже есть, но мало. Запаса лишь на 10 дней. Ждем поставок из Китая.
 
Кстати для самого Зеленского усилили меры безопастности. Мы разузнали, что всем его посетителям будут мерять температуру. Но в целом - противоэпидемические меры Офиса президента засекретили.
 
В разгар эпидемии Министр здравоохранения решил подать в отставку. 2 депутата из разных фракций говорят это публично.
Может Емец не лучший Министр МОЗ, но менять его сейчас точно не лучшее время.
 
Камин сегодня провел внеочередное заседание. Решил закрыть все аэропорты, кроме Борисполя
И запретить выезд гражданам Украины зарубеж с туристической целью. Последний раз выезд запрещали еще в СССР. Чтобы покинуть свою родину гражданам надо было разрешение властей.
 
Гривна продолжает терять свой вес. В пятницу в  конце дня на фоне валютных интервенций нацбанка она начала укрепляться, но в понедельник снова потеряла 22 копейки. Темпы вроде не быстрые, но тренд однозначный. Сегодня НБУ продал из резервов лишь $50 млн. На прошлой неделе ежедневно продавал по $100-300.
 
Посмотрите напоследок забавное видео, как двое молодых туристов, застрявших на дорогущем курорте в Доминикане требуют, чтобы Зеленский прислал за ними президентский самолет. Очевидно, с охлажденным  шампанским)
 
До четверга будет холодно, а к выходным синоптики обещают настоящую весну.
 

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