подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся
23 марта 2020, понедельник, 17:18 21
Политика 2020-03-23T17:27:46+02:00
Українські Новини
В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся

В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Киеве подтвердили еще 4 случая заражения новым коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек, и столица продолжает быть эпицентром заболеваемости в Украине.

Об этом Об этом сообщает Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Среди заразившихся:

  • 17-летняя девушка, вернувшаяся из Лондона
  • 53-летняя женщина, контактировавшая с больным в Киевской области;
  • 28-летняя женщина, вернувшаяся из Австрии;
  • 21-летний парень, контактировавший с больным родственником.

Сообщается, что двое из этих людей находятся в Александровской больнице, а еще двое — на самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

Больше новостей о: Виталий Кличко Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве

"Киевпрайд-2020" перенесли на неопределенный срок ...
Киев стал эпицентром распространения коронавируса...
КГГА выдала 225 тыс. спецбилетов для проезда в общ...
Родственникам умерших разрешается участвовать в по...
Киев стал эпицентром распространения коронавируса
Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР"
Новости
В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся 17:18
Новый закон об СБУ стоит принять как можно быстрее, - эксперты 17:16
Чрезвычайную ситуацию установили в еще трех областях Украины 17:12
Счет пошел на тысячи. Нацполиция продолжает составлять протоколы на нарушителей карантина 17:10
"Киевпрайд-2020" перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса 17:05
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
больше новостей
НБУ после повышения резко обвалил гривну. Курс на 24 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok