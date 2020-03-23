В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся

В Киеве подтвердили еще 4 случая заражения новым коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек, и столица продолжает быть эпицентром заболеваемости в Украине.

Об этом Об этом сообщает Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Среди заразившихся:

17-летняя девушка, вернувшаяся из Лондона

53-летняя женщина, контактировавшая с больным в Киевской области;

28-летняя женщина, вернувшаяся из Австрии;

21-летний парень, контактировавший с больным родственником.

Сообщается, что двое из этих людей находятся в Александровской больнице, а еще двое — на самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.