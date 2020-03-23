В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся

В Киеве подтвердили еще 4 случая заражения новым коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек, и столица продолжает быть эпицентром заболеваемости в Украине. Об этом Об этом сообщает Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Среди заразившихся: 17-летняя девушка, вернувшаяся из Лондона 53-летняя женщина, контактировавшая с больным в Киевской области; 28-летняя женщина, вернувшаяся из Австрии; 21-летний парень, контактировавший с больным родственником. Сообщается, что двое из этих людей находятся в Александровской больнице, а еще двое — на самоизоляции. Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса. Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.