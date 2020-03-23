Поставщики поднимают цены. В "АТБ" сильно подорожали продукты первой необходимости

Компания "АТБ-Маркет", которая ранее ограничила продажу товаров в одни руки, решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%", - сказано в нем.

Сообщается, что повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.

"Для поддержания стабильной работы 1 094 магазинов торговой сети АТБ и формирования товарных запасов компания вынуждена сегодня выставлять на прилавки товары фактически по ценам поставщиков. В настоящее время корпорация АТБ прилагает все усилия, чтобы обеспечить стабилизацию роста цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент все магазины сети АТБ обеспечены товарами всех категорий в необходимом объеме.

При этом компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.

В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявленного общенационального карантина корпорация АТБ осуществляет свою деятельность в усиленном режиме во всех регионах Украины.

Как сообщали Українськi Новини, сеть АТБ запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям.

Также в АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты.