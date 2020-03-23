Бензин и дизтопливо могут подешеветь на 2-3 гривны, - "Консалтинговая группа "А-95"

"Консалтинговая группа "А-95" прогнозирует снижение цен на бензин и дизельное топливо в связи со снижением мировых цен на нефть.

Об этом написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"На апрель я закладываю доллар по 30 грн (сорри за пессимизм). Расчет показывает потенциал снижения по бензину на 3 гривны/литр, по дизтопливу – на 2,5 гривны/литр. (Специально для оптимистов: если доллар будет по 28 гривен, тогда 4,2 гривны/литр и 3,7 гривны/литр соответственно)", - написал он.

Куюн подчеркнул, что если бы не снизился курс гривны, то в апреле можно было бы ожидать снижения цен на бензин на 6 гривны/литр, а на дизтопливо на 5,5 гривны/литр.

При этом он отметил, что в связи с карантином продажи бензина и дизтоплива снизились на 15-90% в зависимости от региона.

"Все (крупные сети АЗС) сообщили о начале падения продаж примерно с середины недели на 15%, к выходным - на 20% и более по сравнению с предыдущей субботой. Наибольший спад - 40% - в западных регионах. В лидерах Закарпатье и Черновцы. На станциях в районе погранпереходов продажи упали на 90%. Ожидания тоже более-менее одинаковы - снижение реализации в апреле на 40-50%. Это весьма оптимистично, учитывая, что в Италии заправки потеряли 70-80%", - отметил Куюн.

Кроме того, он подчеркнул, что сети АЗС ожидают, что данная ситуация продлится минимум 4 месяца.

Куюн отметил. что это приведет к закрытию небольших АЗС и расположенных на границе станций.

Как сообщали Українські Новини, гривна после стремительного падения перешла к росту.

Также сеть АЗС KLO заявила, что снижение цен на нефть не повлияет на цену топлива из-за снижения курса гривны.