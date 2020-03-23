Застрявшие в Доминикане украинцы требуют от Зеленского прислать за ними президентский самолет

В то время, как в Украине усилили меры карантина, ограничив движение транспорта и закрыв все детские площадки, украинцы, застрявшие в Доминикане, записали видео-обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просят главу государства прислать за ними президентский самолет.

Молодые люди отметили, что в Доминикане собраласьдостаточно большая группа туристов из Украины, которая насчитывает 129 человек. Украинцы рассказали, что уже несколько дней не знают, как им вернуться домой.

Также отмечается, что в Доминикане застряли семьи, которые прилетели с детьми - эвакуации ждут около 20 несовершеннолетних.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‼️Обращение к @zelenskiy_official ‼️ Публикация от @ romanova_103 21 Мар 2020 в 10:10 PDT

При это пара подчеркнула, что Зеленский отправил свой личный президентский борт за людьми в Вену, которая находиться не так далеко от аэропорта во Львове.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом в Молдове заболели еще восемь человек после того, как вернулись из Украины.

Кроме того, Минздрав намерен создать дополнительные медгруппы для проведения быстрого тестирования на коронавирус.