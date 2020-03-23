В разгар эпидемии коронавируса министр здравоохранения Емец намерен подать в отставку, — нардепы

Депутаты Верховной Рады Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") заявляют, что министр здравоохранения Илья Емец, который призывал депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения, намерен подать в отставку.

Об этом Дубинский написал на своей странице в социальной сети Facebook, а Гончаренко — в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", — написал Дубинский.

В свою очередь Гончаренко написал, что, по его источникам, Емец не смог наладить работу министерства и в условиях эпидемии коронавируса Covid-19 не может подготовить реальный план по противодействию вирусу.

Депутат отметил, что по этой причине и было принято решение об отставке, и сейчас идут финальные согласования.

Как сообщали Українськi Новини, Илья Емец считает, что самое тяжелое для Украины — еще впереди.

Глава Минздрава Илья Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.