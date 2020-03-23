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23 марта 2020, понедельник, 06:00 62 Карта
Жизнь 2020-03-23T06:00:01+02:00
Українські Новини
Арктический антициклон принесет мороз со снегом: вслед за коронавирусом в Украину идет непогода

Арктический антициклон принесет мороз со снегом: вслед за коронавирусом в Украину идет непогода

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Наталка Диденко
Непогода. Фото: galka.if.ua
Непогода. Фото: galka.if.ua

В то время, как в воскресенье в Киеве выпал снег, в начале рабочей, но в то же время карантинной недели, когда у школьников должны были начаться каникулы, в Украине похолодает ночью до -12 мороза. Также ожидаются шквалы ветра и снегопады. Синоптики напоминают, что Великий снегопад-2012 года в Киеве был как раз 22-23 марта. 

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в понедельник 23 марта будет зимней. В ночное время в большинстве регионов будет "минусовая" температура, но настоящие морозы до -12 стоит ожидать только в западных областях Украина. Также в ночное время ожидаются снегопады.

Температура в Украине 23 марта будет достигать +6… -6 градусов. На территории всей страны столбики термометров упадут в среднем до +2… +5 градусов. Только в некоторых восточных и южных областях, по данным экспертов, ожидается +3… +6 градусов тепла. В ночное время в западных, северных и некоторых центральных областях ударят морозы. Там термометры покажут до -3… -6 градусов. В остальных регионах уровень тепла в ночное время будет держаться на уровне 0… -4 градусов. В южных регионах ночью до +3 градусов.

В Киеве 23 марта, в понедельник, уровень тепла будет держаться у отметок 0… +2 градуса. Ночью заметно холоднее – от -4 до -6 градусов. При этом в течение дня погода будет солнечной. Синоптики также предупреждают о гололедице и порывах ветра до 12 м/с.

Небо в понедельник будет ясным почти на всей территории страны с переменной облачностью. Снег ожидается преимущественно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в Украине 23 марта Карта: meteo.gov.uaПогода в Украине 23 марта Карта: meteo.gov.ua

"23 марта похолодание будет сопровождаться ночью выпадением снега в западных, восточных, Винницкой и Днепропетровской областях. Ожидается местами образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица, - на юге страны днем порывами ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). В Карпатах 23 марта ночью умеренный, днем небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25 м / с, на дорогах снежные заносы, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - сообщает Укргидрометцентр.

При этом синоптики отмечают, что морозы до -6 - это не предел. На следующей неделе ожидается похолодание до -9 градусов. Пик "морозной" погоды придется на 25 марта.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, такую погоду обусловит антициклон Юрген. Он идет к нам с севера и принесет холод, дожди и местами морозы. "Тяжелый холодный воздух антициклона уже до завтра вытеснит снег с нашей территории и в понедельник в большинстве областей даже будет светить солнце", - рассказала она.

Правда, в Карпатах в понедельник еще возможен снег. А по Украине может наблюдаться гололедица на дорогах, поэтому тем, кто уже успел сменить резину, нужно быть осторожными. Кроме этого, во всех областях ожидается восточный, порывистый ветер, переходящий в шквальный. Синоптик отметила, что сильный холодный ветер существенно снижает по ощущениям температуру воздуха. Она посоветовала украинцам, которым нужно идти на работу несмотря на карантин, достать зимнюю одежду, чтобы не заболеть в такой непростой период.

В Киеве , по словам Диденко, 23 марта будет сухо, но холодно и ветрено. Ночью температура воздуха в столице опустится до 4 градусов мороза. Гололедица столице тоже грозит.

Синоптик прогнозирует, что холодная погода продержится в Украине недолго – всего три-четыре дня. Уже во второй половине недели в страну придет потепление до 12-14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

 

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