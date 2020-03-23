Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометрии

В то время как Офис Президента не отменял командировки работников из-за коронавируса, руководитель Офиса Андрей Ермак обязал Управление государственной охраны проводить скрининг температуры всех сотрудников и посетителей Банковой, а при отказе от термометрии не допускать их в помещение.

Об этом говорится в его распоряжении от 12 марта, текстом которого располагают Українські Новини.

"Подразделению Службы охраны Управления Государственной охраны на период карантина внедрить скрининг температуры работников и посетителей Офиса Президента и Координационного центра взаимодействия с Кабинетом Министров Украины с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний лицами, которые имеют признаки таких заболеваний. Не допускать лиц, которые отказались проходить термометрию, к помещениям Офиса и Координационного центра", - сказано в нем.

Лицам с температурой выше 37 градусов УГО должно рекомендовать обратиться к врачу.

Руководителям структурных подразделений Офиса Президента Ермак поручил провести разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости соблюдения правил противоэпидемической безопасности.

Также им поручено проинформировать работников о "горячей линии" "Совет врача по телефону", на которую можно позвонить в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса.

Государственному управлению делами поручено обеспечить круглосуточный противоэпидемический надзор в помещениях Офиса Президента.

В то же время Госуправление отказалось сообщить агентству, какие именно меры предпринимает.

"Публичная информация является открытой, кроме случаев, установленных законом. Сведения относительно организации медицинского и санитарно-эпидемологического обеспечения мероприятий при участии высших должностных лиц государства являются информацией с ограниченным доступом (служебной информацией)", - говорится в ответе ГУД.

При этом Госуправление заверило, что в связи с карантином предпринимает своевременные и полные профилактические и противоэпидемические меры, в том числе применяя стандартные рекомендации Всемирной организации здравоохранения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, 5 иностранных лидеров отменили визиты в Украину из-за коронавируса, а также сорвалась долгожданная личная встреча Дмитрия Кулебы с Петером Сийярто в Венгрии.

16 марта Зеленский раскритиковал депутатов за решение уйти на карантин из-за коронавируса. 18 марта обнаружилось, что депутат Верховной Рады подхватил коронавирус.

Всего по состоянию на утро понедельника в Украине с коронавирусной болезнью диагностированы 73 человека. При этом в мире коронавирус обнаружили у 334 тыс. лиц.