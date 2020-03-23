Гривна на межбанке после небольшого роста снова обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 34 коп. в понедельник снизился на 22 коп. до 27,72 UAH/USD в то время, как доллар упал в обменниках Киева.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,00-28,10 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,12-28,20 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,70-27,85 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,76% с 23,74 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Тем временем, в Национальном банке Укрианы рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса.

Кроме того, банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины.