Гривна на межбанке после небольшого роста снова обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 34 коп. в понедельник снизился на 22 коп. до 27,72 UAH\/USD в то время, как доллар упал в обменниках Киева. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,00-28,10 UAH\/USD, затем котировки выросли до 28,12-28,20 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,70-27,85 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,76% с 23,74 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов. Тем временем, в Национальном банке Укрианы рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса. Кроме того, банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины.