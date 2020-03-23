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23 марта 2020, понедельник, 18:09 1024
Финансы 2020-03-23T18:17:07+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после небольшого роста снова обвалилась

Гривна на межбанке после небольшого роста снова обвалилась

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
Деньги
Деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 34 коп. в понедельник снизился на 22 коп. до 27,72 UAH/USD в то время, как доллар упал в обменниках Киева.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,00-28,10 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,12-28,20 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,70-27,85 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,76% с 23,74 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Тем временем, в Национальном банке Укрианы рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса.

Кроме того,  банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины.

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