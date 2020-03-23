В аптечных сетях по-прежнему нет медицинских масок

В крупных аптечных сетях по-прежнему отсутствуют в продаже медицинские маски, без которых в Киеве не пускают в общественный транспорт тех, кто имеет разрешение.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

Масок нет в продаже в аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров'я", "Подорожник", "Мед-Сервис" и "Фармация"

Ожидается их поступление в аптеки, но точные сроки не называются.

В свою очередь Ассоциация аптек подтверждает дефицит масок и сообщает, что руководство ассоциации принимает меры по улучшению производства масок в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18 марта, масок и антисептиков не оказалось аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров’я" и "Подорожник".

19 марта Министерство здравоохранения заявило, что ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Тем временем, в Украине всего лабораторно подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19, из которых 29 зафиксировано в Киеве. Таким образом, столица стала эпицентром заболеваемости коронавирусом.