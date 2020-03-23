подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу
23 марта 2020, понедельник, 18:09 1777
Политика 2020-03-23T18:10:01+02:00
Українські Новини
Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу

Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу

Ольга Фандорина
Туризм, Туристы, Аэропорт

Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", - написал он.

"Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", - добавил премьер.

С 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

 

Как защитить себя

  • мыть руки;
  • не трогать лицо;
  • не выходить на улицу без надобности;
  • держать дистанцию.

Профилактика коронавирусаПрофилактика коронавируса

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

Больше новостей о: Туризм Туристы Аэропорт "Борисполь" Закрытие границ

В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся
В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус
Новости
Ломают отрегулированную систему: эксперты раскритиковали инициативу НБУ по банковской комиссии 19:11
Кулеба против введения чрезвычайного положения в Украине сейчас 19:07
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Зеленский ввел Баканова и Разумкова в совет по противодействию коронавирусу 18:48
Uber согласовывает список медучреждений для начала бесплатных перевозок врачей 18:48 Дополнено
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
больше новостей
Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok