Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу

Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. "Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", - написал он. "Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", - добавил премьер. С 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели. Как защитить себя мыть руки; не трогать лицо; не выходить на улицу без надобности; держать дистанцию. Профилактика коронавируса Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса. Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.