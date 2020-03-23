Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу

Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", - написал он.

"Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", - добавил премьер.

С 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Как защитить себя

мыть руки;

не трогать лицо;

не выходить на улицу без надобности;

держать дистанцию.

Профилактика коронавируса

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.