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23 марта 2020, понедельник, 18:29 388
Президент 2020-03-23T18:49:18+02:00
Українські Новини
Украина получила часть медпомощи из Китая, ПЦР-тестов на коронавирус хватит на 10 дней, - ОП

Украина получила часть медпомощи из Китая, ПЦР-тестов на коронавирус хватит на 10 дней, - ОП

Варвара Горобець
Офис президента, Посылки из Китая, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, медицинские маски, защита от коронавируса, Дезинфекторы, ПЦР-тесты
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП

После того, как Президент Владимир Зеленский анонсировал, что до 23 марта в Украину из Китая прибудет 10 млн лабораторных тестов и 400 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок и 10 тыс. литров дезинфектора, ОП отчитался, что тестов для проведения анализа полимерно-цепной реакции (ПЦР) с целью обнаружения коронавируса, доставленных в первой партии медицинского груза из Китая, хватит на 10 дней. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

В ночь на 23 марта Офис Президента сообщил, что Украина доставила из Китая 250 тыс. экспресс-тестов, а также ПЦР-тесты, медицинские маски различной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.

Количество доставленной продукции, кроме экспресс-тестов, в сообщении не было указано.

В новом сообщении Офис уточнил некоторые цифры.

"Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней...  Ил-76 привез в Украину первые 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины... Также в первой партии медгруза прибыло 500 тысяч трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением", - сказано в нем.

Согласно сообщению, первая часть партии ПЦР-тестов к концу понедельника будет доставлена ​​в лаборатории всех областей.

Экспресс-тесты будут распределены следующим образом: около 100 тыс. отправят в критически важные подразделения и организации, преимущественно - в Вооруженные силы, Государственную пограничную службу, Национальные гвардию и полицию, а 150 тыс. - в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий.

"Кроме того, в Китае были закуплены и доставлены в Украину аппараты искусственной вентиляции легких. Они будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании", - говорится в сообщении.

О каком количестве аппаратов и каких больницах идет речь, в сообщении не уточняется.

Офис подчеркивает, что пока доставлена только первая партия медгруза, а на текущей неделе состоится еще несколько поставок тестов и медицинских средств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов.

Кроме того, Офис заверяет, что значительные партии медгруза постоянно доставляют в Украину специальными бортами, которые эвакуируют украинских граждан из-за границы.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине действует карантин и введен режим ЧС в некоторых областях. По состоянию на утро 23 марта лабораторно подтверждены 73 случая заболевания коронавирусом, 3 из которых - летальные. При этом Киев лидирует по количеству инфицированных.

В то же время обещанных поставок защитных масок до сих пор нет в аптеках.

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