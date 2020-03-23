НБУ продал на межбанке $50 млн для удержания курса гривны

Национальный банк в понедельник продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов для сдерживания девальвации.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Впрочем, сегодня, интервенции по продаже валюты составляли лишь 50 млн долл. США, в отличие от прошлых недель, когда мы продавали по 100-300 млн долл. США ежедневно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла, рынок выглядит более сбалансированным.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне близком к 28 гривен за доллар, после котировки упали до уровня около 27,6-27,7 гривен за доллар.

В пресс-службе банка также отмечают, что в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке. Кроме этого, упал спрос на валюту со стороны физических лиц.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальный банк впервые за долгое время начал покупать валюту на межбанке.

Ранее из-за прекращения авиаперевозок в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.

Гривна в это время начала постепенно расти.