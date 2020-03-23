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23 марта 2020, понедельник, 19:20 178
Президент 2020-03-23T19:20:10+02:00
Українські Новини
Зеленский объявил, что коронавирус сбрасывает маски с людей

Зеленский объявил, что коронавирус сбрасывает маски с людей

Ольга Фандорина
Маски, Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам о ситуации с коронавирусом в стране заявил, что вирус - сбрасывает маски с людей, передают Українські Новини. 

"В этой ситуации есть определенный парадокс: всем рекомендовано носить маски, но коронавирус, на самом деле, сбрасывает маски с людей. Кто-то готов помогать, а кто-то, зарабатывая на человеческой беде, повышая цены и придерживая маски на складах, пытается продать респираторы за границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов", - сказал Президент Владимир Зеленский.

Зеленский также призвал политиков в сложные для страны времена не заниматься политическим "хайпом", что, по его словам, фактически равняется мародерству.

"Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтоб под шумок протянуть какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту, по своим, если их так можно назвать, жизненным принципам", - сказал он.

Президент подчеркнул, что любые шаги власти имеют единую цель - сохранить жизнь и здоровье украинцев.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский допускает введение чрезвычайного положения в Украине при необходимости.

Министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым введение чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Тем временем, украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу.

16 марта Зеленский раскритиковал депутатов за решение уйти на карантин из-за коронавируса. 18 марта обнаружилось, что депутат Верховной Рады подхватил коронавирус.

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