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04 марта 2020, среда, 07:00 85 Новости дня
Общество 2020-03-04T07:00:01+02:00
Українські Новини
Коронавирус поменял жизнь Черновцов. Судный день для Гончарука и Рябошапки

Коронавирус поменял жизнь Черновцов. Судный день для Гончарука и Рябошапки

Денис Иванеско
Верховная Рада, Великий пост, Коронавирус, Главное за день, Отставка Гончарука, коронавирус в Черновцах

Коронавирус меняет жизнь Черновцов к лучшему. В городе подтвердился первый случай китайской болячки. Семейная пара вернулась из Италии. Неделю пробыла дома. Теперь мужа закрыли в "инфекционку", а жена осталась в квартире в "самоизоляции". Что же в этом хорошего? Маршрутки и троллейбусы начали дезинфицировать. Прожив в этом городе первых 16 лет своей жизни, уверенно скажу, что это им точно не помешает. Школы, университеты и магазины закрывать не будут. А вот массовые мероприятия отменят.

 
"Особенных" способов борьбы с вирусом нет. Здесь почитайте, что рекомендуют медики.
 
В среду, 4 марта, может решиться судьба Гончарука и Рябошапки. Хотя премьер так и не написал заявление. Во вторник вечером Зеленский собирает фракцию "слуг народа", чтобы обсудить судьбу правительства. А вот на Рябошапку в парламенте уже даже собраны подписи депутатов. Хотя за него неожиданно вступилось Посольство США. Но это заступничество, судя по всему, ему не поможет. Главной претензией к нему – нет посадок, которые обещал Зеленский, не подписано подозрение Порошенко по двум эпизодам, где ГБР уже завершило расследование.
 
Одна из претензий к Гончаруку – он так и не смог решить проблемы аномально высоких зарплат в Кабмине и госкомпаниях. Сегодня Кабмин предпринял еще одну неудачную попытку – ограничил зарплату директоров госкомпаний в размере 1,25 миллионов в месяц. Для сравнения -–это больше, чем США платит своему президенту Трампу, который в переводе на гривны получает лишь "жалкие"  800 тыс в месяц.
 
Неожиданное продолжение получила история с сыном Порошенко, который в Лондоне выскочил на сцену во время выступления реппера Фейса и скандировал "русские в Лондоне!". Реппер вступился за президентского отпрыска. А Порошенко-папа, напротив, нахамил журналистке в ответ на просьбу прокомментировать похождения своего сына.
 
В скандальную историю влип министр культуры Бородянский. Он потратил 1,2 миллиона на концепцию премии имени Шевченко, которую вручают уже 60 лет. Сумма немалая. В прошлом году именно столько получили в сумме все лауреаты этой премии. Деньги ушли частной конторе, которую выбрали без тендера. Интересно, будет ли Швеция заказывать концепцию Нобелевской премии, или с нею и так все понятно?
 
Если вы держите пост, посмотрите, как с этим справляются в Верховной Раде. Вот меню из парламентской столовой.
 
До выходных в Украине будет держаться по-настоящему весенняя погода. Обещают до +15. А затем придет небольшое похолодание.

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