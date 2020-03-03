Порошенко рассказал, что сын не спрашивал у него разрешения, идти ли ему на концерт русского рэпера в Лондоне

Скандальный инцидент с младшим сыном бывшего президента Украина Петра Порошенко Михаила Порошенко на концерте русского рэпера Face, вызвал массу возмущений украинцев после того, как сын экс-президента назвал себя русским. Бывший глава государства неохотно прокомментировал ситуацию с сыном журналистке "Радио Свобода", заявив о том, что ни за что бы не пошел на этот концерт, а сын не должен спрашивать у него для этого разрешения. Кроме того, бывший президент сделал замечание журналистке, заявив о том, что из-за этого "она не работает на Украину"

"Ну как вам не стыдно, ну что я должен это комментировать. Вам сколько лет? А моему сыну 19. Вы звоните маме-папе каждый день, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какой концерт ходить? Я на этот концерт не пошел бы. Но если сын считает, что какой-то рокер (я его не знаю) выступает против оккупации Крыма, против власти Путина* и поддерживает российскую оппозицию… Он что маленький мальчик, чтобы у меня разрешение просить? Вы из-за этого не на Украину работаете", - рассказал Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее сын Порошенко на чистом русском рассказал, как любит "всем сердцем" украинский язык