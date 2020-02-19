Сотрудников с признаками ОРВИ - отправлять домой, – ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям

В то время как за неделю ОРВИ заболели почти 284 тыс. украинцев, Центр общественного здоровья распространил временные рекомендации для предприятий и работодателей относительно реагирования на коронавирусную инфекцию. Эти указания могут помочь предотвратить распространение острых респираторных заболеваний на рабочих местах, в частности коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении Центра в Facebook.

Работники, имеющие симптомы острых респираторных заболеваний, должны сообщить своему руководителю и оставаться дома.

В случае выхода на работу сотрудников, у которых обнаружены острые респираторные заболевания, их следует отделить от других работников и немедленно отправить домой. Во время кашля или чихания такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или изгибом локтя.

Также стоит разместить плакаты, которые поощряют оставаться дома во время болезни. Офис нужно обеспечить средствами индивидуальной одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами.

Работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть с мылом не менее 20 секунд.

Следует регулярно очищать поверхность на рабочем месте, в том числе столешницы и дверные ручки, соответствующими средствами для чистки. Пока не рекомендуется дополнительная дезинфекция, кроме обычной уборки.

Работодатели должны придерживаться гибкой политики, что позволяет работникам оставаться дома для ухода за больным членом семьи.



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