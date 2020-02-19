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19 февраля 2020, среда, 05:30 39
Общество 2020-02-19T05:30:03+02:00
Українські Новини
Сотрудников с признаками ОРВИ - отправлять домой, – ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям

Сотрудников с признаками ОРВИ - отправлять домой, – ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям

Валерия Драгомирова
Центр общественного здоровья, Офисные работники, Работодатели, ОРВИ, Коронавирус
ОРВИ. Таблетки. Фото: pixabay
ОРВИ. Таблетки. Фото: pixabay

В то время как за неделю ОРВИ заболели почти 284 тыс. украинцев, Центр общественного здоровья распространил временные рекомендации для предприятий и работодателей относительно реагирования на коронавирусную инфекцию. Эти указания могут помочь предотвратить распространение острых респираторных заболеваний на рабочих местах, в частности коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении Центра в Facebook. 

Работники, имеющие симптомы острых респираторных заболеваний, должны сообщить своему руководителю и оставаться дома.

В случае выхода на работу сотрудников, у которых обнаружены острые респираторные заболевания, их следует отделить от других работников и немедленно отправить домой. Во время кашля или чихания такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или изгибом локтя.

Также стоит разместить плакаты, которые поощряют оставаться дома во время болезни. Офис нужно обеспечить средствами индивидуальной одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами.

Работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть с мылом не менее 20 секунд.

Следует регулярно очищать поверхность на рабочем месте, в том числе столешницы и дверные ручки, соответствующими средствами для чистки. Пока не рекомендуется дополнительная дезинфекция, кроме обычной уборки.

Работодатели должны придерживаться гибкой политики, что позволяет работникам оставаться дома для ухода за больным членом семьи.


Ранее Українські Новини писали, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ. 

Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается. 

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