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03 марта 2020, вторник, 14:45 25
Общество 2020-03-03T14:46:10+02:00
Українські Новини
В Черновцах могут ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса в городе

В Черновцах могут ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса в городе

Ольга Фандорина
Массовые мероприятия, Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Украине
Вокзал в Черновцах. Фото: vokzal.org.ua
Вокзал в Черновцах. Фото: vokzal.org.ua

Черновицкий городской совет рекомендует ограничить массовые мероприятия в связи с обнаружением коронавирусной инфекции, которая добралась до Украины - данные о распространении вируса на 3 марта можно посмотреть здесь. Об этом говорится в сообщении Черновицкого городского совета, передают Українські Новини.

"Внедряются профилактические мероприятия в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, общественном транспорте, на предприятиях и организациях города. Рекомендуется ограничить массовые мероприятия и соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что в Черновицкой области работает круглосуточная "горячая линия" для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус Covid-19.

"На нее советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями Covid-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем", - сообщили в администрации.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Соцсети бурно отреагировали на появление коронавируса в Украине.

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