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03 марта 2020, вторник, 11:10 508
Президент 2020-03-03T11:12:40+02:00
Українські Новини
Зеленский хочет посетить совещание "Слуги народа" касательно возможных кадровых изменений в Кабмине

Зеленский хочет посетить совещание "Слуги народа" касательно возможных кадровых изменений в Кабмине

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Слуга народа, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский намерен посетить совещание фракции "Слуги народа" в Верховной Раде по поводу возможных кадровых изменений в Кабмине 3 марта.

Об этом заявили депутаты от "Слуги народа" Ирина Верещук и Александр Качура, передают Українськi Новини.

"У нас предварительно должен быть Президент и представители Офиса Президента, но будет или не будет... У него очень загруженный график", - сказал Качура.

Качура отметил, что "Слуга народа" еще не принимала решений по кадровым изменениям.

"Да, будет (собираться фракция). В 19:00, тут в Раде", - заявила Верещук.

По ее данным, команда Зеленского намерена разделить Министерство культуры, молодежи и спорта, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук отказался комментировать возможные кадровые изменения в Кабмине.

Ранее Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

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