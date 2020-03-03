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03 марта 2020, вторник, 06:00 95 Карта
Жизнь 2020-03-03T07:45:02+02:00
Українські Новини
Циклоны и атмосферные фронты сменит тепло до +19: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Циклоны и атмосферные фронты сменит тепло до +19: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода весной, весна-2020
весна. Фото: mignews.com.ua
весна. Фото: mignews.com.ua

В то время, как прогнозы синоптиков в марте обещают от +18 тепла до -17 мороза, После недолгого дождливо-ветренного периода в начале весны в Украину идет резкое потепление. Согласно прогнозам, воздух прогреется до +18.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook странице.

"3-го марта в Украине ожидается существенное потепление", - написала она.

По словам синоптика, в большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет + 10 + 15 градусов.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 4 марта и вовсе местами потеплеет до +19.

Погода 4 марта. Карта: УкргидрометцентрПогода 4 марта. Карта: Укргидрометцентр

Только на побережьях морей и в Карпатах, будет прохладнее.

Дожди ожидаются только в западных областях то небольшие, а также вдоль западной границы. На сотальной же территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока, уже не сильный, но порывистый.

В Киеве 3 марта, по словам синоптика, будет без осадков, веселый весенний ветерок и + 12 + 14 градусов тепла.

4 марта в Украине станет еще теплее, до +12 +17 градусов, однако в среду в западных областей снова придет похолодание.

"Поэтому пока готовьтесь завтра набирать в красивые стеклянные бутылочки роскошные духи первого ощутимого весеннего тепла", - советует синоптик.

Как сообщали Українські Новини, Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

 

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