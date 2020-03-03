Циклоны и атмосферные фронты сменит тепло до +19: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В то время, как прогнозы синоптиков в марте обещают от +18 тепла до -17 мороза, После недолгого дождливо-ветренного периода в начале весны в Украину идет резкое потепление. Согласно прогнозам, воздух прогреется до +18. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook странице. "3-го марта в Украине ожидается существенное потепление", - написала она. По словам синоптика, в большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет + 10 + 15 градусов. В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 4 марта и вовсе местами потеплеет до +19. Погода 4 марта. Карта: Укргидрометцентр Только на побережьях морей и в Карпатах, будет прохладнее. Дожди ожидаются только в западных областях то небольшие, а также вдоль западной границы. На сотальной же территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет дуть с юга и юго-востока, уже не сильный, но порывистый. В Киеве 3 марта, по словам синоптика, будет без осадков, веселый весенний ветерок и + 12 + 14 градусов тепла. 4 марта в Украине станет еще теплее, до +12 +17 градусов, однако в среду в западных областей снова придет похолодание. "Поэтому пока готовьтесь завтра набирать в красивые стеклянные бутылочки роскошные духи первого ощутимого весеннего тепла", - советует синоптик. Как сообщали Українські Новини, Украину накроет сильный снег с дождями на выходных. Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.