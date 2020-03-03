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03 марта 2020, вторник, 15:07 203
Общество 2020-03-03T15:08:08+02:00
Українські Новини
В Черновцах пока не будут закрывать учебные заведения на карантин

В Черновцах пока не будут закрывать учебные заведения на карантин

Елена Новикова
Коронавирус, Карантин в школах, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Школа, парты. Фото: pixabay
Школа, парты. Фото: pixabay

Несмотря на то, что в Черновцах подтвердили информацию об инфицировании мужчины коронавирусом, в городе не закрывают учебные заведения на карантин. Об этом глава управления образования Черновцов Сергей Мартынюк сообщил ТСН.

По его словам, учебный процесс продолжается и об ограничении на брифинге ОГА 3 марта не было сказано. Также он уточнил, что они получили рекомендации по профилактике коронавируса в учебных заведениях от Министерства образования и науки.

Сергей Мартынюк добавил, что во всех учебных заведениях усилены меры безопасности, а классные руководители проинформированы и не будут допускать к обучению детей с температурой и симптомами гриппа.

Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных коронавирусом по всему миру составляет 90 899 человек. Из них выздоровели - 48 002, умерли - 3 116.

Также Черновецкий горсовет ограничит посещение мэрии из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что известно об инфицированном мужчине и его жене. 

Тем временем, полозователи социальных сетей бурно отреагировали на появление коронавируса в Украине.

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