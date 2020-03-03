Репер Фейс вытащил сына Порошенко на сцену, поскольку тот "жестко месился"

В то время, как Петр Порошенко неохотно высказался о поведении своего младшего сына Михаила Порошенко на концерте репера Фейса в Лондоне, незамеченной ситуация не осталась и в глазах самого российского реп-исполнителя. Репер Фейс в своем Телеграм-канале высказался в защиту по поводу "эффектного появления" Михаила Порошенко на сцене, назвав его "красавчиком". Об этом передает КП в Украине.

"Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что о-о-о здесь сын Порошенко. Я такой: Ладно, окей. Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский (песня рэпера, имеется в виду российский модный дизайнер, - Авт.). Чувак очень жестко разъ***вался и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел", - рассказал репер.

Фейс отметил, что Михаил не кричал той самой скандальной фразы "русские в Лондоне".

"Я крикнул "Русские в Лондоне" - этот человек ничего не кричал, кроме моей песни. Потом по ходу концерта этот пацан сам уже вылез на сцену и был жестко припитый на самом деле, скрывать не буду и прокричал мне: "Я сын Порошенко, давай поговорим после концерта", но ни с кем общаться после выступления я не стал, потому что время было уже полтретьего. Короче, СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, - записал Фэйс видеосообщение.

Как сообщали Українські Новини, ранее Михаил Порошенко на чистом русском рассказал, как любит "всем сердцем" украинский язык.