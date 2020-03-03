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  • Репер Фейс вытащил сына Порошенко на сцену, поскольку тот "жестко месился"
03 марта 2020, вторник, 17:19 77
Политика 2020-03-03T17:20:05+02:00
Українські Новини
Репер Фейс вытащил сына Порошенко на сцену, поскольку тот "жестко месился"

Репер Фейс вытащил сына Порошенко на сцену, поскольку тот "жестко месился"

Елизавета Кесельман
Михаил Порошенко, Фейс, Репер Фейс, Скандал с Порошенко

В то время, как Петр Порошенко неохотно высказался о поведении своего младшего сына Михаила Порошенко на концерте репера Фейса в Лондоне, незамеченной ситуация не осталась и в глазах самого российского реп-исполнителя. Репер Фейс в своем Телеграм-канале высказался в защиту по поводу "эффектного появления" Михаила Порошенко на сцене, назвав его "красавчиком". Об этом передает КП в Украине.

"Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что о-о-о здесь сын Порошенко. Я такой: Ладно, окей. Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский (песня рэпера, имеется в виду российский модный дизайнер, - Авт.). Чувак очень жестко разъ***вался и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел", - рассказал репер.

 

Фейс отметил, что Михаил не кричал той самой скандальной фразы "русские в Лондоне".

"Я крикнул "Русские в Лондоне" - этот человек ничего не кричал, кроме моей песни. Потом по ходу концерта этот пацан сам уже вылез на сцену и был жестко припитый на самом деле, скрывать не буду и прокричал мне: "Я сын Порошенко, давай поговорим после концерта", но ни с кем общаться после выступления я не стал, потому что время было уже полтретьего. Короче, СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, - записал Фэйс видеосообщение.

Как сообщали Українські Новини, ранее Михаил Порошенко на чистом русском рассказал, как любит "всем сердцем" украинский язык.

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