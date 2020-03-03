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03 марта 2020, вторник, 18:54 41
Верховная Рада и партии 2020-03-03T18:54:38+02:00
Українські Новини
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд

В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Столовая Верховной Рады, Великий пост-2020, Постное меню
Блюда в столовой Верховной Рады
Блюда в столовой Верховной Рады

С началом Великого поста в столовой Верховной Рады Украины, на цены в которой жаловался Беленюк, появилось постное меню, куда вошли 12 салатов и 17 постных блюд, передают Українські Новини. 

Цены в столовой парламента весьма лояльные - за винегрет просят всего 17 гривен, за овощной суп - 28 гривен, за жаренную стручковую фасоль - 37 гривен, а за жаренный сладкий перец - 38 гривен.

Также недорого стоит и жаренный дикий рис - 14 гривен, а самым дорогим блюдом оказался салат "Фитнес" с апельсином и грейпфрутом - 92 гривны, а также овощные голубцы с шампиньонами - 68 гривен.

Полный список цен на блюда в столовой парламента:

Выглядят постные блюда в столовой Верховной Рады весьма вкусно, однако в фото вместе с постными блюдами попало одно "скоромное" - телятина. 

Блюда в столовой Верховной РадыБлюда в столовой Верховной Рады

Ранее Беленюк поел в Верховной Раде на 300 гривен и пожаловался на цены.

Напомним, ранее в буфете Верховной Рады подорожала еда.

Также Українські Новини опубликовали расценки на блюда в столовой Верховной Рады.

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