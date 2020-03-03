В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд

С началом Великого поста в столовой Верховной Рады Украины, на цены в которой жаловался Беленюк, появилось постное меню, куда вошли 12 салатов и 17 постных блюд, передают Українські Новини. Цены в столовой парламента весьма лояльные - за винегрет просят всего 17 гривен, за овощной суп - 28 гривен, за жаренную стручковую фасоль - 37 гривен, а за жаренный сладкий перец - 38 гривен. Также недорого стоит и жаренный дикий рис - 14 гривен, а самым дорогим блюдом оказался салат "Фитнес" с апельсином и грейпфрутом - 92 гривны, а также овощные голубцы с шампиньонами - 68 гривен. Полный список цен на блюда в столовой парламента: Выглядят постные блюда в столовой Верховной Рады весьма вкусно, однако в фото вместе с постными блюдами попало одно "скоромное" - телятина. Блюда в столовой Верховной Рады Ранее Беленюк поел в Верховной Раде на 300 гривен и пожаловался на цены. Напомним, ранее в буфете Верховной Рады подорожала еда. Также Українські Новини опубликовали расценки на блюда в столовой Верховной Рады.