Посольство США вступилось за Рябошапку на фоне слухов о его отставке

Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки для обсуждения достигнутого им прогресса, отставку которого Верховная Рада может рассмотреть 4 марта на внеочередном заседании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США на Facebook.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю Встречу послов стран "Большой семерки" (G7) с Генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Несмотря на слухи, которые ходят об отставке Руслана Рябошапки, генпрокурор допускает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.

Основные претензии к Рябошапке - никто из топ-коррупционеров за время его работы на посту Генпрокурора так и не был привлечен к ответственности. Рябошапка не решился подписать подозрение бывшему президенту Порошенко, хотя ГБР уже завершило расследования по 2 делам.

Рябошапка также отказался подписать подозрение в убийстве активисту Стерненко, который 2 года тому назад в Одессе зарезал человека. Стерненко 100 метров гнался за свое жертвой Иваном Кузнецовым, после чего вонзил ему нож в сердце, - говорится в результатах экспертизы. Полиция передала проект подозрения Рябошапке, но тот перекинул его в СБУ. В итоге вместо суда Стерненко читает публичные лекции студентам.

Кроме того, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.