Посольство США вступилось за Рябошапку на фоне слухов о его отставке

Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки для обсуждения достигнутого им прогресса, отставку которого Верховная Рада может рассмотреть 4 марта на внеочередном заседании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США на Facebook. "Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю Встречу послов стран "Большой семерки" (G7) с Генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Несмотря на слухи, которые ходят об отставке Руслана Рябошапки, генпрокурор допускает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат. Основные претензии к Рябошапке - никто из топ-коррупционеров за время его работы на посту Генпрокурора так и не был привлечен к ответственности. Рябошапка не решился подписать подозрение бывшему президенту Порошенко, хотя ГБР уже завершило расследования по 2 делам. Рябошапка также отказался подписать подозрение в убийстве активисту Стерненко, который 2 года тому назад в Одессе зарезал человека. Стерненко 100 метров гнался за свое жертвой Иваном Кузнецовым, после чего вонзил ему нож в сердце, - говорится в результатах экспертизы. Полиция передала проект подозрения Рябошапке, но тот перекинул его в СБУ. В итоге вместо суда Стерненко читает публичные лекции студентам. Кроме того, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.