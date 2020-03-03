подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
03 марта 2020, вторник, 15:40 947
Силовые структуры 2020-03-03T15:52:26+02:00
Українські Новини
Посольство США вступилось за Рябошапку на фоне слухов о его отставке

Посольство США вступилось за Рябошапку на фоне слухов о его отставке

Елизавета Кесельман
Генпрокуратура, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Посольство США в Украине, Отставка Рябошапки
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин

Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки для обсуждения достигнутого им прогресса, отставку которого Верховная Рада может рассмотреть 4 марта на внеочередном заседании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США  на Facebook.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю Встречу послов стран "Большой семерки" (G7) с Генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Несмотря на слухи, которые ходят об отставке Руслана Рябошапки, генпрокурор допускает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.

Основные претензии к Рябошапке - никто из топ-коррупционеров за время его работы на посту Генпрокурора так и не был привлечен к ответственности. Рябошапка не решился подписать подозрение бывшему президенту Порошенко, хотя ГБР уже завершило расследования по 2 делам.

Рябошапка также отказался подписать подозрение в убийстве активисту Стерненко, который 2 года тому назад в Одессе зарезал человека. Стерненко 100 метров гнался за свое жертвой Иваном Кузнецовым, после чего вонзил ему нож в сердце,  - говорится в результатах экспертизы. Полиция передала проект подозрения Рябошапке, но тот перекинул его в СБУ. В итоге вместо суда Стерненко читает публичные лекции студентам.

Кроме того, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.

 

Больше новостей о: Генпрокуратура Генпрокурор Руслан Рябошапка Посольство США в Украине Отставка Рябошапки

Экс-прокурора и его семью подозревают в похищении ...
Рябошапка сомневается, что Рада поддержит его отст...
Рябошапка переквалифицировал дело против Кивы...
Зампредседателя миссии США Квин назначена временны...
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса
Черновецкий горсовет ограничит посещение мэрии из-за коронавируса
Новости
Бойко требует уволить министра Пристайко за отказ праздновать госпраздник День Победы 15:43
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Посольство США вступилось за Рябошапку на фоне слухов о его отставке 15:40
Для вернувшихся из Китая украинцев 5 марта закончится карантин в Новых Санжарах 15:38
Почти 10 тысяч клиентов "Львовгаз сбыта" получили уведомление о прекращении поставок газа 15:33 Пресс-релиз
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США 12:00
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
больше новостей
Приедет на высокую температуру: из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой" и врача
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok